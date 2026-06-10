Untuk ketiga kalinya saja... Arab Saudi membuat Senegal mencatatkan rekor negatif bersejarah

Tim nasional Senegal kembali gagal meraih kemenangan, setelah bermain imbang 0-0 dengan tim nasional Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan yang digelar dini hari Rabu (waktu Greenwich) di Stadion Toyota Field, San Antonio, Amerika Serikat, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menuju Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Timnas Senegal mengalami kekalahan (3-2) dari Amerika Serikat dalam pertandingan persahabatan sebelumnya.

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Timnas Senegal gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhirnya di turnamen besar (Piala Afrika atau Piala Dunia) untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, setelah tahun 1994 (dua kali imbang) dan 2000 (dua kali imbang). Dalam kedua kejadian tersebut, Senegal sedang bersiap untuk mengikuti kompetisi Piala Afrika, menurut jaringan "Stats foot" Prancis.

Selain itu, hasil imbang ini menandai rangkaian dua pertandingan tanpa kemenangan pertama bagi Senegal di bawah asuhan pelatih Pape Thiaw.

Timnas Senegal akan bertanding di babak penyisihan grup Piala Dunia di Grup 9, bersama Prancis, Norwegia, dan Irak.

Sedangkan tim nasional Arab Saudi akan bermain diGrup 8, bersama Spanyol, Cape Verde, dan Uruguay.