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Amorim Bournemouth MilanGetty Images
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Untuk ketiga kalinya dalam 20 tahun terakhir, AC Milan tak terkalahkan dalam delapan pertandingan pertama liga

AC Milan

AC Milan tak terkalahkan dalam delapan pertandingan pertama musim Serie A untuk ketiga kalinya dalam 20 musim terakhir di kompetisi tersebut.

Dengan lima kemenangan dan tiga hasil imbang, AC Milan tak terkalahkan dalam delapan pertandingan pertama musim Serie A untuk ketiga kalinya dalam 20 musim terakhir di kompetisi tersebut, setelah musim 2020/21 dan 2021/22. Demikian dilaporkan Opta.


Berkat kemenangan atas Udinese, AC Milan tetap membuntuti tim-tim teratas Serie A 2025/2026. Tim asuhan Ruben Amorim tampil di level tinggi, meski menghadapi lawan yang baru menelan lima kekalahan beruntun. AC Milan terpaut 4 poin dari posisi pertama dan masih belum terkalahkan. Ini menjadi alasan untuk meyakini bahwa AC Milan ikut bersaing memperebutkan gelar juara liga.

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