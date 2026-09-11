Dalam ulangan final Olimpiade 2021, juara bertahan French Open itu mengalahkan petenis Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6).

Hamburg menantinya kini sebagai rintangan terakhir di final pada hari Minggu, seorang jagoan lokal, entah Ben Shelton atau Frances Tiafoe - melawan keduanya juara Olimpiade Tokyo itu memiliki rekor kemenangan yang luar biasa, tetapi ia juga harus menghadapi dukungan fan AS.

Tepat 25 tahun setelah serangan teror yang mengguncang Amerika Serikat, semifinal diwarnai oleh 9/11. Tanggal itu terpampang di hard court Arthur Ashe Stadium, para penonton menangis saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Setelah itu, lapangan di New York menjadi milik para protagonis yang sudah saling mengenal sejak masa junior. Khachanov, yang datang ke turnamen hanya sebagai petenis nomor 50 dunia, adalah seorang "pekerja keras", kata Zverev: "Kami memanggilnya profesor, dia tahu segalanya tentang tenis, saya sangat menghormatinya."

Namun, Zverev juga telah mempelajari petenis 30 tahun itu dengan sangat baik. Servisnya yang kuat, fisiknya, dan ketenangannya membukakan jalan baginya menuju final Grand Slam ketiganya pada 2026 di depan mata bintang Hollywood Matthew McConaughey dan Woody Harrelson serta ikon sepakbola Brasil Ronaldo.

Kembali dalam tiga set: Zverev ke final US Open

Dalam pertandingan keempat beruntun, Zverev juga tetap tanpa kehilangan satu set pun, meski mantan pemain top 20 Khachanov sempat tampil seimbang dan keduanya memperlihatkan reli-reli memikat pada set kedua. Boris Becker secara khusus memuji kekuatan fisik Zverev, yang menurutnya membuahkan hasil pada momen-momen penentuan. "Bukan tanpa alasan dia adalah juara dunia dalam latihan," jelasnya kepada Sporteurope.tv.

Untuk pertama kalinya di turnamen ini, Zverev tidak bermain setelah hari gelap, melainkan sudah tampil pada sore hari. Jadwal yang tidak biasa lebih awal itu "tidak menguntungkan" baginya, tetapi petenis nomor dua dunia itu juga menyatakan pengertian kepada para penyelenggara: di semifinal berikutnya, dua jagoan lokal Shelton dan Tiafoe akan saling berhadapan - pada prime time di AS. Amerika Serikat merindukan seorang juara Grand Slam tunggal putra, dengan sukses major terakhir mereka di US Open 2003 oleh Andy Roddick.

Bagi Zverev, perubahan ke ritme lebih awal pada akhirnya juga bisa menjadi keuntungan, karena final pada hari Minggu pada akhirnya sudah dimulai pukul 14.00 waktu setempat (20.00).

Getty Images

Zverev bisa menyempurnakan tahunnya pada 2026

Saat itu, Zverev bisa terus menyempurnakan tahunnya, yang tentu juga diuntungkan oleh cedera maupun fase penurunan Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz: tidak ada pemain yang memenangi lebih banyak pertandingan pada 2026, di French Open perburuannya yang nyaris tanpa akhir untuk meraih gelar major akhirnya berakhir, dan kini ia bisa menutup tahun dengan dua gelar Grand Slam sekaligus - sejauh ini hanya Boris Becker, pada 1989, yang berhasil melakukannya sebagai satu-satunya petenis Jerman (Wimbledon, US Open).

Selain itu, kemenangan di New York juga akan membuat posisi nomor satu dunia berada dalam jangkauan bagi Zverev. Pemuncak ranking Sinner membatalkan partisipasinya di US Open karena keluhan pada lutut kanan, dan sejak kemenangan final Wimbledon atas Zverev pada Juli, petenis Italia itu belum memainkan satu pertandingan pun, sementara tidak ada pembaruan terkait kebugarannya. Petenis South Tyrol itu masih harus mempertahankan lebih dari 3500 poin ranking hingga akhir musim, sementara Zverev hanya sekitar 1000. Jika petenis Jerman itu menjadi juara pada hari Minggu, ia akan memangkas jarak menjadi 1810 poin dari Sinner.

Namun pertama-tama, bagi Zverev ini sekali lagi soal berhasil melepaskan beban masa lalu pada tahun ini. Pada 2020, saat berusia 23 tahun, ia sudah nyaris menggenggam trofi perak itu, setelah unggul 2-0 set atas Dominic Thiem, Zverev hanya kurang dua poin untuk menjadi juara, tetapi ia akhirnya tetap melepaskan pertandingan melawan petenis Austria itu dalam lima set.