Komite Banding Federasi Sepak Bola Internasional menolak permintaan Federasi Spanyol untuk menangguhkan hukuman larangan bertanding satu laga yang dijatuhkan kepada Gavi, bintang Barcelona, akibat insiden pada final Piala Dunia.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, akan mengumumkan pada hari Jumat ini daftar skuad timnas Spanyol untuk laga-laga pertama di UEFA Nations League.

Seandainya Gavi masuk dalam daftar tersebut, sang pelatih tetap tidak akan bisa mengandalkannya, setelah FIFA menolak permintaan Federasi Spanyol untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman larangan bertanding selama satu tahun.

Ini berarti jika pemain tersebut dipanggil dalam daftar yang lebih besar dari biasanya, mengingat digelarnya beberapa laga hanya dalam kurun dua pekan, ia sama sekali tidak akan bisa tampil pada tanggal 26 September ini, dalam laga pertama melawan Inggris di London, sebuah pertandingan yang sangat penting dalam perjalanan babak kualifikasi.

Setelah itu, Luis de la Fuente harus menunggu hingga laga kedua melawan Kroasia, yang dijadwalkan digelar di Spanyol pada tanggal 29 September.

Sebelumnya, Komite Disiplin FIFA telah menolak banding yang diajukan Federasi Spanyol, terkait insiden pemain Barcelona itu dengan pemain Argentina Leandro Paredes, yang juga dikenai hukuman larangan bertanding selama 10 laga, akibat penyerangannya terhadap Eric García.

Setelah itu, Federasi Spanyol mengajukan banding ke Komite Banding, dan mengingat hukuman larangan bertanding satu laga tidak dapat dibanding, federasi tersebut meminta agar pelaksanaannya ditangguhkan dan ditempatkan dalam masa percobaan selama satu tahun.

Federasi Spanyol berlandaskan pada preseden hukuman yang dialami pemain Amerika Serikat Folarin Balogun pada Piala Dunia 2026, ketika ia diusir dalam laga melawan Bosnia dan Herzegovina. Hukumannya saat itu adalah larangan bertanding satu laga, tetapi FIFA memutuskan, secara mengejutkan, untuk menangguhkan pelaksanaannya selama satu tahun.

Dengan demikian, FIFA menolak banding yang diajukan Federasi Spanyol, sehingga tetap mempertahankan hukuman larangan bertanding satu laga yang dijatuhkan kepada Gavi.

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