Untuk kedua kalinya... Al-Hilal resmi merekrut pengganti baru untuk Cancelo

Klub Al-Hilal telah menyelesaikan proses perekrutan pengganti baru untuk bek sayap asal Portugal, João Cancelo, menjelang dimulainya bursa transfer musim panas mendatang.

Cancelo meninggalkan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, dengan status pinjaman ke Barcelona, di tengah kabar yang menegaskan keinginan bek sayap asal Portugal tersebut untuk tetap bersama klub Catalan tersebut pada musim depan.

Surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat" melaporkan bahwa klub Al-Hilal telah mengajukan tawaran resmi kepada klub Al-Fateh, untuk merekrut bek kanan mereka, Muhammad Al-Sarnukh, selama jendela transfer musim panas mendatang.

Menurut jurnalis Saudi Ahmed Al-Ajlan, pemain berusia 19 tahun itu akan meninggalkan kamp latihan Al-Fateh di Spanyol untuk bergabung dengan kamp latihan Al-Hilal di Austria, setelah kedua klub mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Yang menarik, Al-Sarnukh menjadi pemain kedua yang hampir direkrut Al-Hilal untuk posisi bek kanan, setelah Muhammad Mahzari, bek Al-Taawoun, yang juga hampir bergabung, hal ini semakin menguatkan kabar kepergian Cancelo pada musim panas mendatang.

Al-Hilal sebelumnya telah mengumumkan secara resmi dua rekrutan baru, yaitu Sabri Dahal dari Al-Fayha dan Abdullah Al-Anzi dari Al-Fath, sementara klub ini juga hampir mencapai kesepakatan dengan beberapa pemain lain, seperti Muhammad Al-Owais dari Al-Ula dan Nawaf Al-Habashi dari Al-Hazm.