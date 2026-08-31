Klub Manchester City berniat kembali meminjamkan pemain Argentina mereka, Claudio Echeverri, sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Claudio Echeverri yang berusia 20 tahun menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Girona. Ia juga sebelumnya pernah bermain untuk Bayer Leverkusen dengan status yang sama.

Menurut situs Tribuna, Manchester City tidak berencana mempertahankan sang playmaker Argentina dalam daftar tim utama selama musim ini, dan lebih memilih menjalani pengalaman peminjaman baru guna memastikan ia terus mendapatkan menit bermain reguler di Eropa.

Ada 3 klub yang menunjukkan ketertarikan nyata untuk mendatangkan mantan bintang River Plate tersebut, yaitu Benfica, Real Betis, dan Sheffield United.

Hingga kini belum ada keputusan final terkait tujuan Claudio Echeverri berikutnya.

Manchester City saat ini sedang mengevaluasi seluruh tawaran yang ada di atas meja sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam perjalanan perkembangan pemain lini tengah tersebut.

Echeverri bergabung dengan Manchester City sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Argentina, setelah penampilan gemilangnya bersama River Plate.

Tujuan utama klub Inggris tersebut tetaplah memastikan Claudio Echeverri pindah ke tim yang memberinya kesempatan mendapatkan menit bermain kompetitif dan reguler.

Manchester City mendatangkan Echeverri pada musim dingin 2024, kemudian membiarkannya bermain untuk River Plate dengan status pinjaman hingga akhir tahun 2024.

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