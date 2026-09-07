Klub Al Hilal menerima kejutan besar setelah takluk dari Neom dengan skor dua gol tanpa balas, pada Senin malam ini, dalam laga pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Perolehan poin Al Hilal terhenti di angka 15 di puncak klasemen, sementara Neom menambah pundi-pundinya menjadi 12 poin, sama dengan Al Qadsiah dan Al Nassr di posisi kedua.

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Laga ini sejatinya menjadi kesempatan baru bagi Al Hilal untuk mendekati rekor bersejarah Al Ahli di Liga Pro, namun kekalahan ini menghentikan rangkaian tim biru tersebut di angka 47 pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Al Hilal memasuki laga kontra Neom dengan catatan tanpa kekalahan dalam 47 pertandingan terakhirnya di Liga Pro, meraih 35 kemenangan berbanding 12 hasil imbang, sehingga mereka telah melampaui rangkaian sebelumnya yang mencapai 46 pertandingan beruntun tanpa kekalahan antara Mei 2023 dan November 2024, dengan rincian 42 kemenangan dan 4 hasil imbang.

Dengan kekalahan dari Neom, Al Hilal untuk kedua kalinya menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan langkahnya menuju rekor bersejarah yang tercatat atas nama Al Ahli, yang memiliki rangkaian pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah Liga Pro Saudi.

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Al Ahli memegang rekor dengan 51 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, selama periode antara Januari 2014 dan Januari 2016.

Al Hilal sempat berada hanya 4 pertandingan lagi dari menyamai rekor bersejarah ini, setelah mencapai 47 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, tetapi mereka gagal melanjutkan rangkaian tersebut setelah tumbang di hadapan Neom.

Dengan demikian, rangkaian Al Hilal saat ini menjadi rangkaian tanpa kekalahan terpanjang kedua bagi sebuah tim dalam sejarah Liga Pro, di belakang rekor bersejarah Al Ahli, sementara peluang Sang Pemimpin untuk mencapai singgasana itu untuk kedua kalinya pun berakhir.