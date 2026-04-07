Untuk generasi penerus muda... Tim mana saja yang berhasil promosi ke Liga Elite?

Daftar klub yang promosi ke Liga Elite (Liga Saudi U-21) untuk musim depan 2026-2027 telah lengkap, menggantikan klub-klub yang terdegradasi, terutama Al-Shabab.

Empat klub terdegradasi dari Liga Elite pada musim ini 2025-2026, setelah menempati empat peringkat terbawah di klasemen, yaitu Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukairiyah, serta Al-Shabab.

Sebaliknya, 4 klub promosi ke Liga Saudi U-21, yaitu klub-klub yang lolos ke babak semifinal Kejuaraan Klub Kerajaan U-21 Divisi Utama, dan yang terakhir adalah Al-Tadamon.

Al-Tadamon lolos ke babak semifinal, hari Selasa ini, setelah mengalahkan Al-Rawda melalui adu penalti, setelah masing-masing tim menang 2-0 atas lawannya dalam pertandingan leg pertama dan leg kedua di babak perempat final.

Dengan demikian, Al-Tadamon menjadi tim terakhir yang lolos ke Liga Elite, setelah sebelumnya disusul oleh klub Al-Faisaly, Al-Watan, dan Al-Ansar.

Al-Faisaly lolos setelah mengalahkan Al-Nahda, Al-Watan setelah mengalahkan Mahayel melalui adu penalti, dan Al-Ansar setelah mengalahkan Al-Ta'i.

Perlu dicatat bahwa klub-klub Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Taawoun telah lolos langsung ke babak perempat final Liga Elite Joi musim ini, setelah menduduki empat peringkat teratas di klasemen.

Di sisi lain, 8 tim akan bertanding dalam 4 pertandingan di babak kualifikasi perempat final Liga Saudi U-21, yaitu Al-Fayha melawan Al-Qadisiyah, Al-Wehda melawan Al-Fateh, Neom melawan Al-Ittihad, dan Al-Hazm melawan Al-Akhdoud.

