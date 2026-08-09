Klub Spanyol, Villarreal, bergerak untuk memperkuat skuadnya dengan sebuah transfer istimewa dari Aljazair, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa pemain Aljazair, Hicham Boudaoui, bintang klub Prancis Nice, masuk dalam daftar incaran klub Spanyol tersebut.

Boudaoui, yang berusia 26 tahun, bergabung dengan Nice pada 2019, dan telah menjalani 207 pertandingan bersama klub itu serta mencetak 14 gol.

Kontrak Boudaoui, yang telah menjalani 37 pertandingan internasional bersama timnas Aljazair, akan berakhir bersama Nice pada musim panas 2027.

Foot Mercato mengungkapkan bahwa Villarreal bergerak dalam beberapa hari terakhir untuk menanyakan situasi Boudaoui, dan mengetahui kemungkinan mendatangkannya pada musim panas ini.

Villarreal menilai bahwa Hicham Boudaoui memiliki karakteristik yang cocok untuk tim, guna membentuk duet istimewa dengan pemain Senegal, Pape Gueye, di poros lini tengah.