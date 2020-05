Untuk Amal, Harry Kane Jadi Sponsor Utama Jersey Leyton Orient Musim 2020/21

Keputusan unik dan menggugah dilakukan oleh Harry Kane yang melakukan kegiatan amal dengan menjadi sponsor utama klub divisi II Liga Inggris, Leyton Orient, musim 2020/21.

Seperti dilansir laman resmi klub, melalui persetujuan dari Liga Primer Inggris, FA dan EFL, striker Hotspur tersebut diizinkan untuk menjadi sponsor utama jersey mantan klubnya tersebut.

Namun, alih-alih melakukan promosi, Kane mendonasikan sponsor jersey tersebut untuk kegiatan amal dengan rincian sebagai berikut:

JERSEY KANDANG - Pesan terima kasih kepada pahlawan garis depan dalam pandemi virus corona

JERSEY TANDANG - Haven House (Rumah sakit anak-anak)

JERSEY KETIGA - Mind, lembaga amal kesehatan mental

Leyton Orient merupakan klub pinjaman perdana Kane, di mana memperkuat klub pada Januari hingga Mei 2011 dan berusia mencetak lima gol dalam 18 pertandingan.

"Saya lahir dan tumbuh dewasa hanya beberapa kilometer dari stadion dan saya benar-benar gembira memiliki kesempatan untuk membalas klub yang memberikan saya laga profesional perdana," ujar Kane.

"Ini juga memberi saya tempat untuk bisa mengucapkan termia kasih banyak kepada banyak pahlawan garis depan dan badan amal di luar sana yang menyediakan perawatan dan dukungan dalam masa-masa sulit ini."

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3