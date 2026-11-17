Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester United akan kehilangan salah satu talenta akademinya yang paling menjanjikan setelah JJ Gabriel mengonfirmasi kepergiannya dari Old Trafford melalui media sosial. Pemain berbakat berusia 16 tahun itu bersiap bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer Januari setelah kedua raksasa Eropa mencapai kesepakatan awal bulan ini.

Iklan

Pemain berbakat berpamitan dengan Old Trafford

Akademi Manchester United mendapat pukulan besar setelah Gabriel, pemain muda yang mencuri perhatian, resmi mengumumkan kepergiannya dari klub. Pemain berusia 16 tahun itu menyampaikan pesan menyentuh kepada para pendukung United melalui media sosial, sekaligus mengakhiri enam tahun kebersamaannya dengan Manchester United.

Keputusan Gabriel menyusul spekulasi selama berbulan-bulan mengenai masa depannya setelah ia meminta hengkang dari klub Liga Primer itu pada September. Pemain muda tersebut tidak berlatih bersama klub sejak mengajukan permintaan itu, menandakan keinginannya untuk mencari tantangan baru di tempat lain di Eropa. Ia resmi mengumumkan kepergiannya setelah negosiasi intensif antara pihak-pihak terkait.

Gabriel menulis di Instagram: “Manchester United yang terhormat, saya datang pada 2020 sebagai anak berusia 10 tahun dengan mimpi besar. Di sini saya berkembang sebagai pemain dan pribadi. Mulai dari mencetak gol di Old Trafford hingga menerima Penghargaan Jimmy Murphy. Kalian memberi saya momen-momen yang akan selalu saya kenang. Kepada setiap pelatih, setiap anggota staf, rekan-rekan setim saya, dan semua orang yang mendukung saya, terima kasih telah percaya kepada saya dan membantu saya berkembang. Saat saya memulai babak berikutnya, Manchester United akan selalu menjadi bagian dari kisah saya. Terima kasih untuk segalanya. JJ.”

Real Madrid menangi persaingan mendapatkan Gabriel

Pengumuman itu memastikan kepindahan yang sudah tak terelakkan ke Santiago Bernabeu, setelah Real Madrid mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang tersebut awal bulan ini. Meski secara administratif Gabriel masih terdaftar di akademi United hingga akhir musim ini, klub raksasa Spanyol itu bergerak cepat untuk memasukkannya ke dalam sistem mereka dan berniat merampungkan transfernya pada Januari.

Iklan Iklan

Kepindahan ini dimungkinkan oleh peraturan khusus FIFA mengenai perekrutan pemain muda. Klub-klub Eropa diizinkan mengontrak pemain muda secara profesional jika pemain tersebut memiliki paspor Eropa, syarat yang dipenuhi Gabriel melalui orang tuanya. Celah aturan ini memungkinkan Real Madrid mendapatkan salah satu prospek paling menjanjikan Inggris sebelum para peminat besar lainnya di seluruh benua.

Topik Terkait

Kepergian itu mengakhiri perkembangan pesat pemain berusia 16 tahun tersebut, yang sangat dihargai oleh staf pelatih di Carrington. Meski tidak pernah tampil dalam pertandingan kompetitif bersama tim utama, ia sempat merasakan sepakbola level senior ketika bermain dalam laga persahabatan pramusim melawan AC Milan awal tahun ini.

Terlepas dari kesempatan itu, pihak pemain merasa perkembangannya akan lebih baik di tempat lain, sehingga ia meminta namanya dicoret dari daftar pemain dua bulan lalu. Perwakilan pemain remaja tersebut mendesak agar ia segera berstatus bebas transfer begitu jelas bahwa ia ingin pindah, seperti dilaporkan oleh Sky Sports.

Iklan

Jalur menuju tim utama

Getty Images

Faktor utama dalam keputusan Gabriel memilih juara bertahan Eropa adalah peluang yang ia lihat untuk bermain di level senior. Sang pemain dan perwakilannya kabarnya meyakini Real Madrid menawarkan jalur menuju tim utama yang lebih pasti dan jelas dibandingkan situasi saat ini di Old Trafford. Keyakinan terhadap proyek Madrid itu menjadi pendorong kepindahannya, dengan pemain remaja tersebut ingin mengikuti jejak talenta muda lain yang berhasil menembus skuad di Bernabeu.

Manchester United kini harus merencanakan masa depan tanpa salah satu pemain muda peraih penghargaan terbanyak mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kehilangan pemenang Penghargaan Jimmy Murphy, yang sebelumnya pernah diraih pemain seperti Ryan Giggs dan Marcus Rashford, merupakan kenyataan pahit bagi departemen perekrutan dan akademi Manchester United.