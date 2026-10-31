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Union Berlin vs. 1. FC Köln hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming?

Union Berlin vs FC Koeln
Union Berlin
FC Koeln
Bundesliga

Di Bundesliga, Union Berlin menghadapi 1. FC Köln. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

Pertandingan antara Union Berlin dan 1. FC Köln dimulai pada 1 November 2026 pukul 15.30.

Streaming di Jerman

DAZN

DAZN

Tonton di sini

SPOX menjelaskan dalam artikel ini cara menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Saksikan Union Berlin vs. 1. FC Köln secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui live streaming?

Pertandingan Bundesliga antara Union Berlin dan 1. FC Köln dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Anda bisa mengikuti laga ini secara penuh melalui aplikasi DAZN maupun situs webnya.

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Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Union Berlin dan 1. FC Köln?

Union Berlin memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 0-5 dari Köln di DFB-Pokal. Sebelumnya, Union bermain imbang 1-1 melawan Augsburg dan 0-0 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Dalam lima laga tersebut, Union hanya mencetak dua gol dan kebobolan tujuh gol.

1. FC Köln mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Setelah sebelumnya menang telak 5-0 atas Union Berlin di ajang piala, Köln bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut adalah saat takluk 0-1 di markas Eintracht Frankfurt. Köln mencetak total sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut.

FCU

FCU - Performa

RJK
M0-1
ELV
M1-0
BVB
S0-0
FCA
S1-1
KOE
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
KOE

KOE - Performa

FCK
S2-2
BMG
M2-1
SGE
K1-0
S04
S0-0
FCU
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Waktu kick-off

crest
Bundesliga - Pekan 8
Alte Foersterei

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Union Berlin vs FC Koeln

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Formasi
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE
4-2-3-1
F. RoennowF. RoennowL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeM. SchwaebeM. SchwaebeL. LochoshviliL. LochoshviliS. SebulonsenS. SebulonsenJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonM. BuelterM. Buelter
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE
4-2-3-1
Union Berlin

Susunan Pemain Utama

FC Koeln

Manajer

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Performa

FCU

FCU - Performa

RJK
M0-1
ELV
M1-0
BVB
S0-0
FCA
S1-1
KOE
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
KOE

KOE - Performa

FCK
S2-2
BMG
M2-1
SGE
K1-0
S04
S0-0
FCU
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Rekor pertemuan

Head to Head

Union BerlinSeriFC Koeln
2
1
2
DFB-Pokal
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
2
FT
Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FT
Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
FT
7Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530268+1818
S
M
M
S
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530145+918
S
M
S
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
M
K
K
M
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
M
M
K
M
K
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
M
M
S
S
M
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
M
M
M
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
M
K
M
K
S
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
K
K
M
K
M
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
K
S
K
S
K
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
M
K
K
M
K
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
M
M
K
K
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
S
M
S
K
M
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
M
M
M
K
14
FC KoelnFC KoelnKOE
7223811-38
S
K
M
K
S
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
M
K
S
M
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
S
K
K
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
S
S
M
K
K
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
81161122-114
S
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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