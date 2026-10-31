Pertandingan antara Union Berlin dan 1. FC Köln dimulai pada 1 November 2026 pukul 15.30.

Streaming di Jerman

SPOX menjelaskan dalam artikel ini cara menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Saksikan Union Berlin vs. 1. FC Köln secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui live streaming?

Pertandingan Bundesliga antara Union Berlin dan 1. FC Köln dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Anda bisa mengikuti laga ini secara penuh melalui aplikasi DAZN maupun situs webnya.

Streaming dari mana saja di dunia dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda juga dapat menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyaksikan pertandingan melalui layanan streaming yang biasa Anda gunakan. VPN seperti NordVPN memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman saat streaming. NordVPN termasuk penyedia VPN paling populer dan bereputasi di dunia.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Union Berlin dan 1. FC Köln?

Union Berlin memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 0-5 dari Köln di DFB-Pokal. Sebelumnya, Union bermain imbang 1-1 melawan Augsburg dan 0-0 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Dalam lima laga tersebut, Union hanya mencetak dua gol dan kebobolan tujuh gol.

1. FC Köln mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Setelah sebelumnya menang telak 5-0 atas Union Berlin di ajang piala, Köln bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut adalah saat takluk 0-1 di markas Eintracht Frankfurt. Köln mencetak total sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut.

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 8 1 Nov 2026 - 09.30 Alte Foersterei

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Susunan pemain

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Performa

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Rekor pertemuan

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Klasemen