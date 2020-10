Uniknya Kolaborasi Adidas & Pharrell Williams, Ciptakan Jersey Bola Tak Biasa

Adidas membuat kolaborasi unik bersama Pharrell Williams dengan mendesain ulang jersey ikonik dari lima klub top Eropa: , , , , dan .

Pharrell Williams memang sudah lama dikenal sebagai kolaborator Adidas lewat lini Human Race yang dipimpinnya, menghasilkan rilisan sepatu dan pakaian eksklusif. Namun, kali ini penyanyi Amerika Serikat itu terlibat dalam proyek sepakbola dengan raksasa apparel Jerman itu.

Diberi nama Human Race Jersey Collection, koleksi jersey ini mengambil inspirasi dari jersey ikonik dari kelima klub yang disponsori Adidas tersebut, kemudian didesain ulang lewat bahasa desain Human Race.

Setiap jersey didesain ulang dengan estetika lukisan cat tangan yang ekspresif sehingga membuatnya terlihat sangat unik. Tak hanya desain jersey dimodifikasi, logo klub dan sponsor klub juga dirombak mengikuti estetika ini.

"Sejarah mampu membentuk masa depan, dan terkadang untuk melihat ke depan pertama-tama kita perlu melihat ke belakang. Bagian terpenting dari koleksi ini adalah mempelajari warisan masing-masing klub, untuk melihat bagaimana setiap momen penting dari sejarah klub bisa tercermin lewat perspektif desain. Setiap jersey merupakan simbol warisan dari lima klub dan merupakan perayaan olahraga yang universal," kata Pharrell Williams.

