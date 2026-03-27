Ungkapan jujur istri Lautaro di media sosial: "Hari ini aku makan sisa makanan dari wadah, kehidupan para influencer tidak seperti yang terlihat"

Agustina Gandolfo, istri kapten Inter, Lautaro Martinez, meluapkan perasaannya di media sosial. Melalui Instagram, wanita asal Argentina ini menulis pesan yang jauh dari kehidupan glamor yang dibayangkan semua orang: “Hari ini hari saya tidak layak diunggah ke Instagram, juga tidak dipenuhi dengan kesibukan. Sudah beberapa hari ini saya tidak bisa tidur nyenyak, kehabisan tenaga, tidak bersemangat untuk berlatih, ada beberapa urusan yang tertunda yang seharusnya saya selesaikan hari ini, tapi saya belum menyentuh apa pun.





Aku makan siang dengan sisa makanan yang ditinggalkan anak-anakku semalam, langsung dari wadahnya. Dan itu tidak apa-apa. Jangan tertipu oleh kehidupan sempurna dan penampilan luar yang ditampilkan banyak selebriti dan influencer di media sosial. Ada banyak hal yang tidak terlihat. Dan kenyataan juga tidak apa-apa.”





Banyak sekali pesan dukungan yang dibagikan kembali oleh Lady Lautaro—yang akunnya memiliki 1,6 juta pengikut—dalam stories berikutnya.