Lamine Yamal, bintang Barcelona, mencatatkan rekor selama pertandingan timnya yang sedang berlangsung melawan Rayo Vallecano pada pekan ketiga Liga Spanyol.

Lamine Yamal mencetak gol kedua Barcelona pada menit ke-21 pertandingan lewat tembakan yang luar biasa.



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Akun resmi Barcelona menulis di jejaring "X": "Lamine Yamal menjadi pemain termuda dalam sejarah lima liga top Eropa yang mencapai 50 gol, mengungguli catatan Erling Haaland dan Kylian Mbappe".

Perlu dicatat bahwa Yamal meraih pencapaian ini bersama Barcelona pada usia 19 tahun dan 49 hari.



