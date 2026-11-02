Pemegang rekor Kai Havertz berdiri sambil tersenyum di bawah sorot lampu Anfield, menikmati atmosfer saat para suporter Arsenal bernyanyi lantang merayakan kemenangan liga pertama di markas Liverpool dalam 14 tahun dan keberhasilan merebut puncak klasemen. "Ini sangat berarti bagi seluruh klub," kata penyerang timnas Jerman itu, yang menjadi penentu kemenangan 1-0 (1-0) pada Minggu lewat gol istimewa.

Golnya yang ke-46 di Liga Primer menjadikan Havertz satu-satunya pemain Jerman dengan gol terbanyak di kasta tertinggi sepakbola Inggris, melampaui mantan kapten timnas Jerman Ilkay Gündogan (45). "Ini sesuatu yang sangat, sangat saya banggakan. Butuh waktu, tetapi mencapainya tetap merupakan sesuatu yang istimewa," kata Havertz dengan penuh kegembiraan dalam wawancara dengan Sky: "Tentu saya juga senang bisa mewakili orang-orang Jerman di sini, di Inggris."

Lewat gol pemecah rekor itu, pemain berusia 27 tahun tersebut juga mengakhiri paceklik golnya. Sebelumnya, ia terakhir mencetak gol di liga pada awal September. Dalam duel melawan Liverpool dan rekan setimnya di timnas, Florian Wirtz, ia kembali menunjukkan betapa penting perannya dalam pertandingan besar.

Havertz gantikan Podolski dan buat kegagalan memalukan di piala terlupakan

Siapa pemain terakhir yang menjadi penentu kemenangan Arsenal dalam laga Liga Primer di markas Liverpool? Lukas Podolski, yang mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 pada September 2012. Juara dunia 2014 itu, sebagai catatan, "hanya" mencetak 19 gol liga di Inggris.

"Sebelum pertandingan, kami diberi tahu bahwa Arsenal terakhir kali menang di sini 14 tahun lalu," kata Havertz. Terkait para suporter, ia menambahkan: "Kami semua sangat bangga bisa membalas dukungan mereka." Pemain timnas Inggris Declan Rice menyiapkan gol Havertz (16.) dengan sempurna, sehingga mantan pemain Leverkusen itu tinggal menceploskan bola.

Lewat kemenangan bergengsi di Anfield Road, The Gunners memanfaatkan kekalahan Manchester City dari Brighton & Hove Albion (0-1) dan kembali ke puncak klasemen. Keunggulan sang juara kini tiga poin. Kegagalan memalukan di Piala Liga setelah kalah dari klub divisi empat Fleetwood Town pada Selasa lalu? Berkat Havertz, itu sudah teratasi.

"Setelah kekalahan dari Fleetwood, rasanya seperti akhir dunia," kata pelatih Mikel Arteta. "Namun, setelah itu kita harus bangkit lagi dan memahami bahwa justru itulah indahnya permainan ini." Arsenal menunjukkan respons yang tepat, termasuk dalam semangat juang mereka. "Hari ini, semua pemain merasa bertahan pun sangat menyenangkan," kata Havertz.

Pada Rabu, The Gunners kembali berlaga di Liga Champions dengan bertandang ke markas Slavia Praha. Di kompetisi itu, Havertz sejauh ini telah mengoleksi 15 gol. Artinya, ia masih sangat jauh dari rekor pemain Jerman yang dipegang Thomas Müller (57).