Dalam waktu yang begitu singkat dan belum pernah dialami Barcelona sebelumnya, Hansi Flick telah memesan tempatnya di antara para legenda. Pelatih asal Jerman itu tidak hanya memuncaki La Liga sejak awal musim ini, tetapi juga mengubah posisi puncak tersebut menjadi angka bersejarah yang menempatkannya dalam daftar "5 pelatih terbaik" dalam sejarah klub Catalan itu dari segi jumlah pekan memuncaki klasemen La Liga.

Menurut angka resmi yang diungkap oleh pakar statistik terkenal Pedro Martín, dan dikutip oleh "Mundo Deportivo", Flick memimpin Barcelona ke puncak klasemen liga dalam 61 pekan dari total hanya 81 pekan di mana ia menangani tim. Ini adalah angka mencengangkan yang mewakili 75% dari total pertandingannya di La Liga sebagai pemuncak klasemen.

Dengan angka ini, Flick melampaui legenda kepelatihan Inggris Terry Venables yang memuncaki klasemen selama 60 pekan dalam 3 musim penuh, sehingga menempati peringkat kelima dalam urutan sepanjang sejarah.

Yang menarik dalam pencapaian Flick bukan sekadar angkanya, tetapi kecepatan luar biasa dalam meraihnya. Sementara empat pelatih yang mengunggulinya membutuhkan musim-musim yang panjang, ia mencapainya hanya dalam dua musim dan awal musim ketiganya.

Di puncak urutan ada Pep Guardiola dengan 87 pekan dalam 4 musim, disusul Frank Rijkaard dengan 85 pekan dalam 5 musim, lalu Ernesto Valverde dengan 80 pekan dalam 3 musim, dan Rinus Michels dengan 63 pekan dalam 6 musim, angka yang kini tinggal dua pekan lagi bagi Flick untuk memecahkannya.

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Besarnya pencapaian ini terungkap ketika dibandingkan dengan legenda-legenda lain yang melatih Barcelona selama bertahun-tahun, di mana tepat di bawah Flick ada Johan Cruyff yang membutuhkan 8 musim penuh untuk memuncaki klasemen hanya dalam 59 pekan, Louis van Gaal yang memuncaki klasemen selama 58 pekan dalam 4 musim, dan Luis Enrique yang memuncaki klasemen selama 55 pekan dalam 3 musim, yang menegaskan bahwa apa yang dilakukan pelatih Jerman itu adalah dominasi mutlak atas puncak La Liga dengan laju yang belum pernah ada sebelumnya.