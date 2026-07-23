Manchester United mencapai kesepakatan awal dengan gelandang AS Roma dan timnas Prancis, Manu Koné, sehingga semakin dekat untuk merampungkan transfer tersebut setelah bersaing dengan Arsenal.

Pemain internasional Prancis itu menjadi incaran sejumlah klub pada musim panas ini, dan ia semakin memperkuat reputasinya melalui beberapa penampilan gemilang bersama timnas Prancis pada Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi salah satu kejutan paling menonjol di turnamen tersebut.

Arsenal menunjukkan ketertarikan kepada pemain berusia 25 tahun itu, sementara laporan juga menyebutkan bahwa Chelsea telah melakukan pembicaraan dengan perwakilannya terkait kepindahan ke Stamford Bridge.

Menurut surat kabar Inggris "Metro", Stadion Old Trafford menjadi tujuan yang paling mungkin bagi Koné, di mana United tengah membangun kembali lini tengahnya musim panas ini setelah sebelumnya sudah mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans, masing-masing dari Chelsea dan Aston Villa.

Michael Carrick, pelatih Manchester United, ingin menambah satu pemain ketiga ke lini tengah menjelang kembalinya United ke jajaran elite Liga Champions musim depan, dan ia menjalin kontak rutin dengan perwakilan Koné.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" menyebutkan pekan ini bahwa Manchester United memiliki "keunggulan" dalam perburuan untuk mendatangkan Koné, seraya menunjukkan bahwa gelandang tersebut akan menyambut baik kepindahan ke skuad Manchester United.

Sementara itu, surat kabar Italia "Corriere dello Sport" menjelaskan pada hari Kamis ini bahwa kesepakatan telah dicapai antara kedua belah pihak, di mana AS Roma menantikan tawaran resmi dari klub Inggris tersebut.

Harga Koné ditetapkan sebesar 50 juta euro (42 juta pound sterling) selama bursa transfer musim panas ini, dan Manchester United siap mengajukan tawaran yang mendekati angka tersebut.

Namun, surat kabar Italia itu menyebutkan bahwa AS Roma kini menginginkan 60 juta euro (51 juta pound sterling).

Al Ahli Arab Saudi juga menjalin komunikasi dengan AS Roma terkait kepindahan pemain Prancis itu ke Liga Roshn musim panas ini, sebelum Manchester United semakin dekat untuk merampungkan transfer secara resmi.