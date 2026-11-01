Barcelona telah melepas talenta pemain Maroko Abdessamad Ezzalzouli dengan harga 7,5 juta euro, dalam sebuah transaksi yang bisa saja menghalangi klub dari meraih keuntungan finansial besar, meski pemain ini menampilkan performa istimewa bersama Real Betis, setelah menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol tim asal Andalusia itu berkat kemampuan individu dan pengaruhnya dalam pertandingan, terutama di Liga Champions.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Real Betis, di bawah asuhan pelatihnya Manuel Pellegrini, menjalani awal musim terbaik dalam sejarahnya, setelah menempati posisi tinggi di klasemen La Liga, serta mempertahankan rekor tanpa kekalahan di Liga Champions, dengan meraih nilai sempurna berupa 9 poin dari 3 pertandingan pertama.

Ezzalzouli menjadi salah satu elemen utama di balik kecemerlangan ini, berkat performa istimewanya di sisi kiri, serta kemampuan luar biasanya dalam melewati lawan pada duel individu, di samping kontribusi defensifnya dalam merebut bola, sehingga menjadi contoh pemain yang memadukan bakat dan pengorbanan.

Kisah Ezzalzouli bersama Barcelona bermula pada musim panas tahun 2021, ketika pemain muda Maroko itu menarik perhatian berkat keterampilan dan kemampuannya bermain dengan kaki kiri, saat berseragam Hercules di Segunda División B, yang membuat klub Catalan memutuskan untuk memantaunya, dengan memanfaatkan kemampuan Ramon Planes dalam menemukan talenta-talenta menjanjikan.

Ezzalzouli tiba di Spanyol pada usia dini bersama kedua orang tuanya, dan memulai karier sepak bolanya di kelompok usia muda klub Hercules, sebelum tampil sebagai starter bersama tim utama saat berusia delapan belas tahun, di Stadion Rico Pérez.

Pemain ini mendapat penilaian positif dari para pemandu bakat Barcelona, hingga klub memutuskan merekrutnya pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2021, setelah membayar klausul penalti dalam kontraknya, dengan harga dua juta euro.

Ezzalzouli bergabung dengan tim cadangan Barcelona, namun performa bagusnya segera memberinya kesempatan tampil bersama tim utama, karena ia menjalani pertandingan pertamanya di La Liga pada 30 Oktober 2021, melawan Deportivo Alavés, di bawah asuhan Sergi Barjuán, yang menangani tim dalam periode singkat antara kepergian Ronald Koeman dan kedatangan Xavi Hernández.

Pada musim yang sama, pemain Maroko itu pindah ke Osasuna dengan status pinjaman pada paruh kedua musim, dan meninggalkan kesan baik berkat performanya.

Real Betis memanfaatkan krisis ekonomi akut yang dialami Barcelona untuk merekrut Ezzalzouli dengan harga 7,5 juta euro, dengan klub Catalan tetap memegang hak membeli kembali pemain tersebut seharga 20 juta euro hingga tahun 2024, dan 25 juta euro pada tahun 2025.

Kesepakatan itu juga mencakup hak Barcelona untuk memperoleh 50% dari nilai setiap penjualan pemain di masa depan oleh Real Betis, sebelum kepergian lebih awal pemain Brasil Vitor Roque menyebabkan persentase ini turun menjadi 20%.

Berdasarkan klausul-klausul ini, jika salah satu klub memutuskan mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak Ezzalzouli, yang mencapai 60 juta euro, maka Barcelona hanya akan memperoleh 12 juta euro dari nilai transaksi, yaitu porsinya sebesar 20% dari nilai klausul penalti.

Ini berarti bahwa potensi keuntungan bagi klub Catalan akan jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang telah dibayarkan klub-klub lain untuk merekrut pemain-pemain yang menampilkan performa istimewa.

Perbandingan dengan transaksi Anthony Gordon dan Karim Adeyemi menonjolkan besarnya selisih tersebut, karena Newcastle membayar lebih dari 70 juta euro untuk merekrut Gordon pada musim panas ini, sementara kepindahan Adeyemi dari Borussia Dortmund menelan biaya 24 juta euro, yakni dua kali lipat jumlah yang mungkin diperoleh Barcelona jika Ezzalzouli pergi dengan nilai klausul penaltinya.

Meski Gordon dan Adeyemi menampilkan performa istimewa, "Mundo Deportivo" menilai bahwa tidak satu pun dari keduanya mengungguli Ezzalzouli dari segi kualitas individu, dan hal itu diperlihatkan pemain Maroko tersebut dalam penampilannya di Liga Champions, hingga ia menjadi salah satu bintang paling dicintai suporter Real Betis di Stadion La Cartuja.