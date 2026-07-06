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mbappe gilGetty Images

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Unggul atas semua tim pada tahun 2026... Real Madrid berada di ambang rekor dunia di Piala Dunia

France vs Morocco
France
Morocco
World Cup
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Paris Saint-Germain
Prancis
Maroko
AS
Spanyol

Mbappé Bersinar di Piala Dunia

Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa Real Madrid hampir mencetak rekor dunia di Piala Dunia 2026, yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut surat kabar "AS", para pemain Real Madrid telah mencetak 16 gol hingga saat ini bersama tim nasional masing-masing dalam edisi Piala Dunia kali ini.

 Angka ini merupakan rekor bagi klub "Los Blancos", yang menyamai jumlah gol yang dicetak para pemain Barcelona pada Piala Dunia 1994.

Jika para pemain Los Blancos berhasil mencetak dua gol tambahan, mereka akan menyamai rekor historis sebanyak 18 gol, sementara mereka akan melampauinya jika mencetak tiga gol.

Paris Saint-Germain, Bayern München, dan Honvéd Budapest dari Hongaria saat ini berbagi rekor 18 gol dalam satu edisi Piala Dunia.

World Cup
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France
FRA
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Morocco
MAR

 Real Madrid dianggap sebagai klub yang paling banyak menyumbang gol di Piala Dunia saat ini, sehingga mereka kini semakin dekat untuk memecahkan rekor dunia tersebut.

Perlu dicatat bahwa Kylian Mbappé, penyerang Real Madrid, telah mencetak 7 gol di edisi ini bersama Prancis, dan memimpin daftar pencetak gol bersama Lionel Messi dan Erling Haaland.

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