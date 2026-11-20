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Undian perempat final UEFA Nations League digelar pada Jumat siang ini di markas UEFA di Kota Nyon, Swiss.

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Harian Mundo Deportivo mengulas detail undian yang menghasilkan sejumlah duel panas di luar dugaan di level pertama.

Prancis, Jerman, Inggris, dan Portugal menuntaskan fase grup sebagai juara grup, sedangkan Belgia, Belanda, Spanyol, dan Norwegia finis sebagai runner-up.

Hasil undian mempertemukan Prancis dan Spanyol, yang berarti duel antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappé akan kembali terulang.

Sementara itu, undian juga mempertemukan Portugal dengan Belanda, Jerman dengan Belgia, serta Inggris dengan Norwegia.

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Pemenang laga Spanyol kontra Prancis akan menghadapi pemenang duel Belanda kontra Portugal di semifinal.

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Bicara soal duel Spanyol kontra Prancis, Zinedine Zidane, pelatih Prancis, pernah menghadapi timnas Spanyol sebagai pemain dalam empat kesempatan.

Pertemuan pertama terjadi di kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 dan menjadi kenangan terburuknya melawan Spanyol. Laga itu berakhir imbang tanpa gol, dan ia diusir keluar lapangan hanya 18 menit setelah masuk pada awal babak kedua.

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Di level timnas senior, Zidane bertemu Spanyol di Euro 1996 dalam laga fase grup yang berakhir imbang 1-1. Ia kembali menghadapi Spanyol di edisi 2000, ketika menyingkirkan La Roja dari perempat final lewat kemenangan 2-1, dengan dirinya mencetak gol pertama.

Adapun di Piala Dunia, Zidane menampilkan salah satu performa terbaiknya saat menyingkirkan Spanyol dari babak 16 besar edisi 2006. Ia mencetak gol pada menit ke-92 yang menutup kemenangan Prancis 3-1.

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Prancis kini berambisi membalas dendam atas Spanyol, setelah kalah dua gol tanpa balas dari tim yang sama di semifinal Piala Dunia 2026.

Perempat final UEFA Nations League akan digelar dengan format kandang-tandang. Leg pertama dimainkan pada 25 hingga 27 Maret, sedangkan leg kedua berlangsung pada 28 hingga 30 Maret.

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Empat tim pemenang akan melaju ke putaran final yang digelar pada 9 hingga 13 Juni 2027 di negara yang belum ditentukan, dengan ketentuan tuan rumah merupakan salah satu dari empat negara yang lolos.