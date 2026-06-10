Undian, suplemen Al-Ittihad, dan Al-Jazirah... Pengumuman jadwal dimulainya musim baru Liga Elite

Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan jadwal acara-acara utama di awal musim baru 2026-2027, khususnya dalam kompetisi terpentingnya, Liga Champions Asia, pada edisi ketiganya dengan format baru.

Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi, dalam cuitan di akun resmi mereka di platform "X", menyatakan bahwa mereka akan menghadapi Al-Jazira dari Uni Emirat Arab pada Selasa, 11 Agustus mendatang, di stadion Al-Jazira di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite.

Seminggu setelah pertandingan tersebut, undian fase grup Liga Champions Asia Elite akan digelar pada 18 Agustus mendatang, bersamaan dengan undian Liga Champions Asia 2, seperti yang diungkapkan oleh surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi.

Selain itu, undian Piala Tantangan Asia, turnamen kontinental ketiga di Asia, akan digelar pada 20 Agustus mendatang.

Perlu dicatat bahwa edisi mendatang Liga Champions Asia Elite akan diikuti oleh 32 tim, bukan 24 seperti pada dua edisi pertama, di mana setiap grup di wilayah Timur dan Barat terdiri dari 16 klub, dan delapan tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak 16 besar.

Al-Ahli dianggap sebagai juara terkemuka di turnamen Asia belakangan ini, setelah memenangkannya dalam dua edisi terakhir dengan format baru, sementara Al-Hilal tetap menjadi juara historis, setelah memenangkannya dalam 4 kesempatan sebelumnya.