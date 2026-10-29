Dilangsungkan pada dini hari Kamis ini, undian babak perempat final Piala Liga Inggris "Carabao", yang memunculkan laga mudah bagi Manchester City, sementara Liverpool menjalani bentrokan yang penuh risiko.

Manchester City sebelumnya melewati Brighton di babak 16 besar lewat adu penalti setelah bermain imbang (2-2), cara yang sama dengan kemenangan Liverpool atas Chelsea setelah bermain imbang (1-1).

Babak 16 besar menyaksikan kejutan terbesar turnamen, setelah tersingkirnya Arsenal sang juara Premier League, di tangan tim Fleetwood Town dari divisi keempat.

Pada sisa pertandingan di babak yang sama, Sunderland mengalahkan Brentford (3-2), Crystal Palace melewati tuan rumah Fulham (1-0), sementara Bournemouth meraih kemenangan telak atas Aston Villa (3-0), dan Bradford dari divisi pertama menang atas Peterborough (2-0).

Hanya tersisa satu pertandingan di babak 16 besar yang digelar hari Kamis ini, mempertemukan Everton dan Newcastle, untuk melengkapi daftar tim yang lolos ke perempat final.

Berikut hasil lengkap undian tersebut menurut jaringan "Sky Sports":

Fleetwood Town × Everton atau Newcastle

Manchester City × Bradford

Crystal Palace × Sunderland

Liverpool × Bournemouth

Perlu dicatat bahwa Manchester City adalah juara bertahan Piala Liga, setelah mengalahkan Arsenal di pertandingan final (2-0) musim lalu.



