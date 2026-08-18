Undian babak grup turnamen Liga Champions Asia 2 tahun 2026, yang digelar hari Selasa ini di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, memunculkan sejumlah duel sesama tim Arab, di mana klub Al Taawoun asal Arab Saudi berada di Grup Tiga bersama Al Rayyan asal Qatar, Al Faisaly asal Yordania, dan Al Nahda asal Oman.

Edisi baru turnamen ini diikuti oleh 32 klub dengan sistem liga dua leg, kandang dan tandang, di mana babak grup akan dimulai pada 15 September mendatang dan berlangsung hingga 9 Desember 2026.

Konfederasi Sepak Bola Asia telah menetapkan jadwal babak gugur, di mana babak 16 besar digelar antara 9 dan 18 Februari 2027, sementara pertandingan perempat final dimainkan antara 2 dan 18 Maret, semifinal antara 6 dan 14 April, dan musim ini ditutup dengan pertandingan final pada 15 Mei 2027.

Turnamen tahun ini diikuti oleh 5 klub yang pernah menjuarai gelar ini, yaitu Al Faisaly asal Yordania, Al Muharraq asal Bahrain, Al Seeb asal Oman, Al Kuwait asal Kuwait, dan Nasaf asal Uzbekistan.

Berikut hasil lengkap undian:

Grup Satu: Al Wahda asal Uni Emirat Arab - Nasaf asal Uzbekistan - Al Kuwait asal Kuwait - Al Khaldiya asal Bahrain.

Grup Dua: Al Jazira asal Uni Emirat Arab - Gol Gohar Sirjan asal Iran - Al Muharraq asal Bahrain - Arkadag asal Turkmenistan.

Grup Tiga: Al Taawoun asal Arab Saudi - Al Rayyan asal Qatar - Al Faisaly asal Yordania - Al Nahda asal Oman.

Grup Empat: Al Hussein asal Yordania - Al Shorta asal Irak - Al Seeb asal Oman - East Bengal asal India.

Grup Lima: FC Seoul asal Korea Selatan - Melbourne Victory asal Australia - The Cong Viettel asal Vietnam - Persib Bandung asal Indonesia atau Manila Digger asal Filipina.

Grup Enam: Adelaide United asal Australia - Pathum United asal Thailand - Lion City Sailors asal Singapura - Tai Po asal Hong Kong.

Grup Tujuh: Machida Zelvia asal Jepang - Shanghai Shenhua asal China - Preah Khan Reach Svay Rieng asal Kamboja - Tampines Rovers asal Singapura.

Grup Delapan: Gangwon asal Korea Selatan - Kuching City asal Malaysia - Kitchee asal Hong Kong - Phnom Penh Crown asal Kamboja.