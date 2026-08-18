Undian panas di Asia: Al Hilal hadapi Al Ain, bentrokan negara Teluk warnai fase elite

Hasil undian babak liga Liga Champions Asia Elite 2026-2027, yang dilakukan pada Selasa hari ini di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, menghasilkan sejumlah duel Arab yang sengit.

Musim baru datang dengan format yang diperluas, di mana Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan untuk menambah jumlah klub di babak liga menjadi 32 tim, bukan lagi 24 tim seperti pada edisi-edisi sebelumnya.

Perjalanan kompetisi dimulai pada 14 dan 15 September 2026 dengan pertandingan pekan pembuka, disusul pekan kedua pada 12 dan 13 Oktober, kemudian pekan ketiga pada 26 dan 27 di bulan yang sama, sementara pekan keempat digelar pada 2 dan 3 November.

Ketegangan berlanjut dengan pelaksanaan pekan kelima pada 23 dan 24 November, serta pekan keenam pada 7 dan 8 Desember, sebelum jeda sementara.

Pertandingan babak liga kembali dilanjutkan pada awal tahun 2027, dengan pelaksanaan pekan ketujuh pada 8 dan 9 Februari, dan babak ini akan ditutup dengan pelaksanaan pekan kedelapan yang menentukan pada 15 dan 16 Februari, sebagai persiapan menuju dimulainya babak gugur yang akan mengungkap siapa sang juara baru.

Di zona Barat pada Liga Champions Asia Elite, undian menghasilkan bentrokan-bentrokan Teluk kelas berat bagi klub-klub Saudi, di mana menonjol pertemuan Al Hilal dengan Al Ain dari Uni Emirat Arab dalam pengulangan duel semifinal musim lalu, sementara Al Nassr berhadapan dengan Al Sadd dari Qatar, dan Al Ahli dengan Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab.

Jalur para wakil Saudi hampir seluruhnya menyatu, dengan menghadapi kelompok yang sama dari klub-klub Qatar, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Kuartet Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad akan menghadapi klub-klub Al Ain, Al Wasl, Shabab Al Ahli, Al Sadd, Al Gharafa, Al Shamal, Neftchi, dan Pakhtakor, dalam babak liga yang akan menentukan lolos langsung.

Berikut adalah hasil undian untuk zona Barat:

Jalur Pertama : Al Ain (Uni Emirat Arab) - Shabab Al Ahli (Uni Emirat Arab) - Al Gharafa (Qatar) - Pakhtakor (Uzbekistan): (Esteghlal (Iran) - Al Ahli (Saudi) - Al Nassr (Saudi) - Al Quwa Al Jawiya (Irak) - Tractor (Iran) - Al Hilal (Saudi) - Al Qadsiah (Saudi) - Al Ittihad (Saudi)).

Jalur Kedua : Esteghlal (Iran) - Al Nassr (Saudi) - Tractor (Iran) - Al Qadsiah (Saudi): (Al Sadd (Qatar) - Al Ain (Uni Emirat Arab) - Neftchi (Azerbaijan) - Shabab Al Ahli (Uni Emirat Arab) - Al Wasl (Uni Emirat Arab) - Al Gharafa (Qatar) - Al Shamal (Qatar) - Pakhtakor (Uzbekistan)).

Jalur Ketiga : Al Sadd (Qatar) - Neftchi (Azerbaijan) - Al Wasl (Uni Emirat Arab) - Al Shamal (Qatar): (Al Ahli (Saudi) - Esteghlal (Iran) - Al Quwa Al Jawiya (Irak) - Al Nassr (Saudi) - Al Hilal (Saudi) - Pakhtakor (Uzbekistan) - Al Ittihad (Saudi) - Al Qadsiah (Saudi)).

Jalur Keempat : Al Ahli (Saudi) - Al Quwa Al Jawiya (Irak) - Al Hilal (Saudi) - Al Ittihad (Saudi): (Al Ain (Uni Emirat Arab) - Al Sadd (Qatar) - Shabab Al Ahli (Uni Emirat Arab) - Neftchi (Azerbaijan) - Al Gharafa (Qatar) - Al Wasl (Uni Emirat Arab) - Pakhtakor (Uzbekistan) - Al Shamal (Qatar)).

Berikut adalah hasil undian untuk zona Barat:

Jalur Pertama : Buriram United (Thailand) - Daejeon Hana Citizen (Korea) - Port FC (Thailand) - Cong An Hanoi (Vietnam): (Kashima Antlers (Jepang) - Shanghai Port (China) - Vissel Kobe (Jepang) - Johor Darul Ta'zim (Malaysia) - Beijing FC (China) - Kashiwa Reysol (Jepang) - Kyoto Sanga (Jepang) - Gamba Osaka (Jepang)).

Jalur Kedua : Kashima Antlers (Jepang) - Vissel Kobe (Jepang) - Beijing FC (China) - Kyoto Sanga (Jepang): Jeonbuk Hyundai (Korea) - Buriram United (Thailand) - Newcastle Jets (Australia) - Daejeon Hana Citizen (Korea) - Pohang Steelers (Korea) - Port FC (Thailand) - Ratchaburi FC (Thailand) - Cong An Hanoi (Vietnam)).

Jalur Ketiga : Jeonbuk Hyundai (Korea) - Newcastle Jets (Australia) - Pohang Steelers (Korea) - Ratchaburi FC (Thailand): (Shanghai Port (China) - Kashima Antlers (Jepang) - Johor Darul Ta'zim (Malaysia) - Vissel Kobe (Jepang) - Kashiwa Reysol (Jepang) - Beijing FC (China) - Gamba Osaka (Jepang) - Kyoto Sanga (Jepang)).