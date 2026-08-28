Setelah malam gila yang menyaksikan undian Liga Champions Eropa, Persatuan Sepak Bola Eropa "UEFA" kembali menyulut suasana dari awal, di mana pada hari Jumat ini digelar undian babak liga untuk turnamen Liga Europa.

Undian tersebut menegaskan bahwa edisi musim ini tidak akan mengenal jalan menuju pertemuan-pertemuan mudah, karena mempertemukan raksasa benua dalam bentrokan-bentrokan dini yang akan menggambarkan wajah persaingan gelar sejak pekan pertama.

Bintang Mesir hadir

Seperti biasa, sentuhan Mesir tidak absen dari ajang Eropa. Semua mata akan tertuju pada bintang muda Mesir Haitham Hassan, yang baru saja pindah ke skuad Celtic Skotlandia selama bursa transfer musim panas saat ini, dan yang bersiap menjalani pengalaman pertamanya di kancah benua dengan kostum raksasa Skotlandia tersebut.

Undian menghasilkan jalur yang sulit dan menarik bagi tim Celtic, di mana mereka akan menjalani delapan pertemuan menghadapi mazhab sepak bola yang beragam, sebagai berikut: Olympique Marseille, Benfica, Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Celta Vigo, Omonia, Besiktas, dan Utrecht.

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Jadwal padat yang memadukan pengalaman Eropa dari raksasa seperti Marseille, Benfica, dan Besiktas, dengan ambisi tim-tim yang berhasrat menciptakan kejutan, hal yang menempatkan Haitham Hassan dan rekan-rekannya di hadapan tantangan sesungguhnya untuk membuktikan kemampuan mereka dalam bersaing dan merebut tiket menuju babak gugur.