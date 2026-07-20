Undian kompetisi sepak bola Eropa: inilah lawan-lawan Ajax, NEC, dan FC Twente

NEC, FC Twente, dan Ajax kini mengetahui jalur mereka menuju fase kompetisi Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Konferensi masing-masing. Pengundian dilakukan pada Senin sore di Nyon, Swiss.

Berkat finis di posisi ketiga musim lalu, NEC langsung lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Olympiakos. Laga leg pertama akan digelar pada 4 atau 5 Agustus di Yunani, sedangkan leg kedua akan berlangsung seminggu kemudian di Nijmegen.

Jika NEC berhasil memenangkan dua leg melawan tim peringkat kedua Yunani musim lalu, tim asuhan Dick Schreuder akan langsung lolos ke babak play-off (babak kualifikasi terakhir) Liga Champions. Jika kalah, tim asal Nijmegen ini akan bertanding di Liga Europa.

FC Twente sudah mengetahui bahwa mereka akan menghadapi Ferencváros dari Hongaria di babak kualifikasi kedua Liga Europa, namun jika berhasil lolos, lawan mereka di babak kualifikasi ketiga kini juga telah diketahui. Lawan yang akan dihadapi adalah tim yang kalah dalam pertandingan kualifikasi Liga Champions antara Fenerbahçe dan Górnik Zabrze.

Karena Twente finis di peringkat keempat musim lalu, mereka langsung masuk ke babak kualifikasi kedua. Artinya, musim ini secara resmi akan dimulai pada Kamis mendatang bagi tim asuhan John van den Brom. Saat itu, mereka akan memainkan leg pertama di Grolsch Veste, dan seminggu kemudian Twente akan bertandang ke Hongaria.

Akibat peringkat kelima yang mengecewakan musim lalu, Ajax harus mengarahkan targetnya pada lolos ke Conference League. Di babak kualifikasi kedua, tim asal Amsterdam ini akan menghadapi FK Vojvodina, yang akan menjadi lawan mereka di Serbia pada hari Kamis. Pekan depan, laga leg kedua akan digelar di Johan Cruijff ArenA.

Jika Ajax berhasil mengalahkan Vojvodina, mereka masih harus melewati satu rintangan lagi untuk lolos ke fase grup Conference League. Tim asuhan pelatih Míchel akan menghadapi dua leg melawan pemenang pertandingan antara Shelbourne FC dari Irlandia dan Nõmme Kalju FC dari Estonia, seperti yang diumumkan hasil undian pada hari Senin.