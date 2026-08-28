Undian Conference League yang menjanjikan bagi FC Twente

FC Twente mengetahui enam lawannya di fase liga Conference League. SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, dan FC Thun menjadi lawan mereka di Eropa. Pertandingan pertama akan dimainkan pada 15 Oktober.

De Tukkers masuk undian dari Pot 3 pada Jumat. FC Twente sebelumnya sudah mengetahui bahwa mereka akan menghadapi enam lawan berbeda: satu dari setiap pot. Dari duel-duel tersebut, masing-masing satu akan dimainkan di kandang dan satu tandang. Pertemuan dengan Ajax tidak dimungkinkan, karena klub-klub dari negara yang sama tidak bisa dipasangkan satu sama lain.

FC Twente tergabung di Pot 3 bersama Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, dan Lincoln Red Imps.

Dari Pot 1 muncul SC Freiburg, dengan Pafos FC dari Pot 2. Lincoln Red Imps adalah lawan dari Pot 3 dan Kairat Almaty berasal dari Pot 4. Aarhus keluar dari Pot 5 dan terakhir FC Thun dari Pot 6.

Pada tanggal berapa FC Twente bermain di Conference League?

Fase liga dimulai pada 15 Oktober. Laga-laga berikutnya akan dimainkan pada 22 Oktober, 5 November, 26 November, 10 Desember, dan 17 Desember. Lawan mana yang akan dihadapi FC Twente pada tanggal berapa, hingga Kamis malam masih belum diketahui. UEFA akan mengumumkan jadwal pertandingan final, termasuk tanggal main yang pasti dan waktu kick-off, paling lambat pada Sabtu, 29 Agustus.

Peringkat 1 hingga 8 pada akhirnya lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat 9 hingga 24 akan memainkan play-off untuk memperebutkan satu tempat di 16 besar. Sisanya tersingkir dan melihat petualangan mereka di Eropa berakhir.

Lawan-lawan FC Twente di Conference League: SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thun.