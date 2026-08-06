Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" mengumumkan pada siang hari ini, Kamis, hasil undian babak pendahuluan Liga Champions Afrika 2026-2027, yang menampilkan partisipasi klub-klub besar Benua Hitam seperti Zamalek dari Mesir, Esperance dari Tunisia, dan Renaissance Berkane dari Maroko.

Undian tersebut menyaksikan tiga klub dengan peringkat tertinggi mendapat pembebasan dari mengikuti babak pendahuluan pertama, dipimpin oleh Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, Esperance dari Tunisia, dan Renaissance Berkane dari Maroko. Sementara itu, klub-klub lainnya, dengan Zamalek dan Pyramids dari Mesir di barisan terdepan, memulai perjalanan mereka dari babak pendahuluan pertama.

Esperance dari Tunisia menanti pemenang laga babak pertama yang mempertemukan Al-Sweihli dari Libya dan KVZ FC dari Zanzibar di babak kedua.

Adapun Mamelodi Sundowns, sang juara bertahan, menanti klub yang lolos dari Wiliete dari Angola dan Foresters FC, sementara Renaissance Berkane dari Maroko menanti pemenang laga antara Star Sport dari Sierra Leone dan Medina United dari Gambia.

Di sisi lain, Zamalek memulai perjalanannya dari babak pertama dengan menghadapi AS Port dari Djibouti, sementara Pyramids bermain melawan Gor Mahia dari Kenya.

Pertandingan leg pertama babak pendahuluan pertama akan digelar dalam rentang antara 4 dan 6 September mendatang, sedangkan laga leg kedua akan digelar antara 11 dan 13 pada bulan yang sama.

Adapun babak pendahuluan kedua, pertandingan leg pertama akan digelar selama rentang dari 16 hingga 18 Oktober mendatang, sementara pertandingan leg kedua digelar antara 23 dan 25 pada bulan yang sama.

CAF menegaskan bahwa juara Liga Champions Afrika akan memperoleh hadiah uang sebesar 6 juta dolar.

Dalam kerangka dukungannya terhadap klub-klub peserta, setiap tim yang tersingkir dari kompetisi selama babak-babak pendahuluan akan memperoleh sejumlah 100 ribu dolar, sebagai bagian dari kebijakan "CAF" untuk mendorong investasi pada kompetisi klub dan meningkatkan level persaingan benua.

Mamelodi Sundowns menyandang gelar Liga Champions Afrika pada musim lalu, setelah kemenangannya atas AS FAR dari Maroko pada pertandingan final.

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Hasil undian babak pendahuluan pertama

Wiliete dari Angola × Foresters FC dari Seychelles.

Scotland FC dari Zimbabwe × Nsingizini Hotspurs dari Eswatini.

Uniao do Songo dari Mozambik × Atletico Petroleos dari Angola.

Mangasport dari Gabon × African Stars dari Namibia.

La Cure Waves dari Mauritius × Orlando Pirates dari Afrika Selatan.

15 de Agosto dari Angola × Fomboni FC dari Komoro.

Mighty Wanderers dari Malawi × Simba dari Tanzania.

CFFA dari Madagaskar × Lijabatho juara Lesotho.

Gaborone United dari Botswana × Young Africans dari Tanzania.

Al-Sweihli dari Libya × KVZ dari Zanzibar.

Aigle du Congo × APR dari Rwanda.

AS Port dari Djibouti × Zamalek dari Mesir.

Al-Merrikh Bentiu (Sudan Selatan) × Hegan dari Somalia.

Gor Mahia dari Kenya × Pyramids dari Mesir.

Elgons FC dari Komoro × Sidama Bunna dari Ethiopia.

Aigle Noir dari Burundi × Al-Hilal dari Sudan.

Star Sport dari Gambia × Medina United dari Gambia.

Maghreb Fes dari Maroko × Rahimo dari Burkina Faso.

ASKO de Kara dari Togo × ASEC Mimosas dari Pantai Gading.

FC Canchungo dari Guinea-Bissau × Teungueth dari Senegal.

Colombe Sportive dari Kamerun × Stade Malien dari Mali.

Rangers International dari Nigeria × AS Soupaman dari Benin.

ASN Nigelec dari Niger × Mouloudia Aljazair.

San Pedro dari Pantai Gading × Rivers United dari Nigeria.

Vipers dari Uganda × Nouadhibou dari Mauritania.

Chabab Saoura dari Aljazair × Horoya dari Guinea.

Al-Merrikh dari Sudan × Power Dynamos dari Zambia.

Medeama dari Ghana × Mazembe dari Kongo Demokratik.

Club Africain dari Tunisia × Djoliba dari Mali.

Hasil undian babak pendahuluan kedua

Pemenang dari Wiliete dari Angola × Foresters dari Seychelles melawan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan.

Pemenang dari Scotland FC × Nsingizini Hotspurs melawan pemenang dari Uniao do Songo × Atletico Petroleos.

Pemenang dari Mangasport × African Stars melawan pemenang dari La Cure Waves × Orlando Pirates.

Pemenang dari 15 de Agosto × Fomboni melawan pemenang dari Mighty Wanderers × Simba.

Pemenang dari CFFA × Lijabatho melawan pemenang dari Gaborone United × Young Africans.

Pemenang dari Al-Sweihli × KVZ melawan Esperance dari Tunisia.

Pemenang dari Aigle du Congo × APR Rwanda melawan pemenang dari AS Port × Zamalek dari Mesir.

Pemenang dari Al-Merrikh Bentiu × Hegan melawan pemenang dari Gor Mahia × Pyramids dari Mesir.

Pemenang dari Elgons FC × Sidama Bunna melawan pemenang dari Aigle Noir × Al-Hilal dari Sudan.

Pemenang dari Star Sport × Medina United melawan Renaissance Berkane dari Maroko.

Pemenang dari Maghreb Fes × Rahimo melawan pemenang dari ASKO de Kara × ASEC Mimosas.

Pemenang dari Canchungo × Teungueth melawan pemenang dari Colombe Sportive × Stade Malien.

Pemenang dari Rangers International × Soupaman melawan pemenang dari ASN Nigelec × Mouloudia Aljazair.

Pemenang dari San Pedro × Rivers United melawan pemenang dari Vipers × Nouadhibou.

Pemenang dari Chabab Saoura × Horoya melawan pemenang dari Al-Merrikh dari Sudan × Power Dynamos.

Pemenang dari Medeama × Mazembe melawan pemenang dari Club Africain dari Tunisia × Djoliba dari Mali.

Sistem undian babak-babak pendahuluan Liga Champions Afrika

Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" secara resmi telah mengumumkan prosedur dan rincian mengenai pengundian babak-babak pendahuluan turnamen Liga Champions Afrika musim 2026/2027, yang akan menyaksikan persaingan sengit dengan partisipasi 61 klub yang berambisi bertakhta di puncak benua.

Pembebasan klub-klub besar dari babak pendahuluan pertama

CAF memutuskan membebaskan tiga klub dengan peringkat tertinggi di benua (dari klub-klub peserta turnamen) dari mengikuti babak pendahuluan pertama, yaitu: Mamelodi Sundowns (Afrika Selatan), Esperance Sportive (Tunisia), dan Renaissance Berkane (Maroko).

Ketiga klub ini akan membentuk "Tingkat Pertama", untuk memulai perjalanan mereka langsung dari babak pendahuluan kedua (babak 32 besar), di mana mereka akan menghadapi tim-tim dari klub-klub yang tidak masuk peringkat, dengan diberikan keuntungan menjalani pertandingan leg kedua yang menentukan di lapangan mereka sendiri.

Rincian babak pendahuluan pertama dan peringkat klub

58 klub yang tersisa akan menjalani 29 laga dengan sistem kandang dan tandang di babak pendahuluan pertama, para pemenangnya lolos untuk menemani trio yang dibebaskan di babak pendahuluan kedua. Untuk menjamin keseimbangan, klub-klub dibagi menjadi 5 tingkat berdasarkan peringkat dan hasil akumulatif mereka di kompetisi-kompetisi "CAF":

Tingkat Kedua (10 klub berperingkat): mencakup elite dari klub-klub besar benua, yaitu: Zamalek dan Pyramids (Mesir), Petro Atletico (Angola), Orlando Pirates (Afrika Selatan), Simba dan Young Africans (Tanzania), Al-Hilal (Sudan), ASEC Mimosas (Pantai Gading), Stade Malien, dan Mouloudia Aljazair. Klub-klub ini akan menghadapi tim-tim yang tidak berperingkat di babak pendahuluan pertama, dan bila lolos akan menghadapi tim tak berperingkat lainnya di babak berikutnya.

Tingkat Ketiga dan Keempat: Tingkat Ketiga mencakup 6 klub berperingkat, sementara Tingkat Keempat mencakup 6 klub dengan peringkat terendah. Undian akan menghasilkan laga-laga langsung antara klub-klub kedua tingkat ini di babak pertama, dan para pemenang bertemu di babak berikutnya.

Tingkat Kelima (36 klub tidak berperingkat): klub-klub ini akan diundi untuk menghadapi tim-tim berperingkat lebih tinggi melalui kedua babak pendahuluan.

Distribusi geografis dan aturan tuan rumah

Untuk mengurangi beban perjalanan dan kelelahan pada klub-klub, CAF menerapkan sistem yang berdasarkan pada kedekatan geografis, di mana klub-klub didistribusikan ke dalam 5 wadah (Pots) yang berdekatan secara geografis untuk pengundian.

Aturan-aturan utama sistem undian dan pertandingan

Dalam laga yang mempertemukan klub tidak berperingkat dan klub berperingkat di babak pendahuluan pertama, klub yang tidak berperingkat menjadi tuan rumah pertandingan leg pertama di lapangannya.

Dalam kasus normal, klub yang namanya diundi lebih dulu menjadi tuan rumah pertandingan leg pertama, kecuali ditentukan lain.

Menghindari bentrok lokal: sistem melarang pertemuan dua tim dari negara yang sama di babak-babak ini. Bila undian mempertemukan dua tim dari negara yang sama secara berhadapan, tim yang diundi kedua akan dipindahkan ke laga berikutnya secara otomatis, dan diundi tim pengganti untuk menghadapi tim pertama.

Jadwal pertandingan Liga Champions Afrika 2026-2027

Babak pendahuluan pertama

Pertandingan leg pertama: 4 hingga 6 September 2026

Pertandingan leg kedua: 11 hingga 13 September 2026

Babak pendahuluan kedua

Pertandingan leg pertama: 16 hingga 18 Oktober 2026

Pertandingan leg kedua: 23 hingga 25 Oktober 2026

Babak grup

Matchday pertama: 27 hingga 29 November 2026

Matchday kedua: 4 hingga 6 Desember 2026

Matchday ketiga: 18 hingga 20 Desember 2026

Matchday keempat: 8 hingga 10 Januari 2027

Matchday kelima: 15 hingga 17 Januari 2027

Matchday keenam: 22 hingga 24 Januari 2027

Babak gugur

Perempat final

Leg pertama: 26 hingga 28 Februari 2027

Leg kedua: 5 hingga 7 Maret 2027

Semifinal

Leg pertama: 9 hingga 11 April 2027

Leg kedua: 16 hingga 18 April 2027

Final

Dalam rentang 9 hingga 31 Mei 2027

Tanggal pasti untuk kedua pertandingan belum ditentukan