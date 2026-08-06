Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan hasil undian dua babak kualifikasi turnamen Piala Konfederasi Afrika musim 2026-2027 pada hari Kamis ini, yang digelar di markas besarnya di ibu kota Mesir, Kairo, dan menghasilkan lawan-lawan yang relatif mudah bagi klub-klub besar yang berpartisipasi.

Turnamen Piala Konfederasi musim ini diikuti oleh 56 klub, dan delapan klub dengan peringkat tertinggi dikecualikan dari babak kualifikasi pertama, sehingga langsung memulai perjalanannya dari babak kualifikasi kedua.

Sementara itu, 48 tim bersaing dalam 24 pertandingan dengan sistem kandang dan tandang pada babak kualifikasi pertama. Para pemenang dari pertandingan-pertandingan ini akan bergabung dengan delapan klub yang dikecualikan, sehingga melengkapi kuota 32 tim di babak kualifikasi kedua.

Undian ini menyaksikan pengecualian 8 klub dari babak kualifikasi pertama, sesuai peringkat kontinental, yaitu: Al Ahly Mesir, Azam Tanzania, USM Alger dan CR Belouizdad dari Aljazair, Raja dan AS FAR dari Maroko, Manyema Union Kongo, serta Kaizer Chiefs Afrika Selatan.

Al Ahly Mesir, juara Afrika bersejarah, akan memulai perjalanannya dari babak kualifikasi kedua, di mana mereka menghadapi pemenang dari pertandingan antara Mogadishu City Somalia dan Kitara Uganda.

Adapun Raja Maroko akan menghadapi tim yang lolos dari laga El Kanemi Warriors Nigeria dan Oudah Benin, sementara AS FAR Maroko menanti pemenang dari pertemuan ASBSI Chad dan Kokorojo Pantai Gading.

USM Alger Aljazair akan bertemu tim yang lolos dari pertandingan Panthers Ethiopia dan ASPAC Benin, sementara CR Belouizdad Aljazair menghadapi pemenang dari laga Douanes Burkina Faso dan Hafia Conakry Guinea.

Pada sisa pertandingan babak kedua, pemenang dari laga ZED Mesir dan Etisalat Djibouti akan bertemu Azam Tanzania, sementara tim yang lolos dari pertemuan Al Hilal Al Sahel Sudan dan Welwalo Adigrat Ethiopia menghadapi pemenang dari pertandingan KMKM Zanzibar dan Al Ahly Tripoli Libya.

Pertandingan leg pertama babak kualifikasi pertama digelar pada 4 hingga 6 September mendatang, sementara pertandingan leg kedua digelar antara 11 dan 13 pada bulan yang sama.

Adapun pertandingan leg pertama babak kualifikasi kedua digelar pada periode antara 16 dan 18 Oktober mendatang, sementara pertandingan leg kedua digelar antara 23 dan 25 pada bulan yang sama.

USM Alger Aljazair menyandang gelar edisi lalu Piala Konfederasi Afrika, setelah menjuarai turnamen tersebut atas Zamalek Mesir melalui adu penalti di partai final.

Juara Piala Konfederasi Afrika mendapatkan hadiah uang sebesar 4 juta dolar, sementara setiap tim yang tersingkir dari kompetisi pada babak-babak kualifikasi mendapatkan uang solidaritas sebesar 100 ribu dolar, sebagai bagian dari kebijakan Konfederasi Afrika untuk mendukung klub-klub yang berpartisipasi.

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Hasil undian babak kualifikasi pertama

Mogadishu City Somalia × Kitara Uganda.

ZED Mesir × Etisalat Djibouti.

Al Hilal Al Sahel Sudan × Welwalo Adigrat Ethiopia.

KMKM Zanzibar × Al Ahly Tripoli Libya.

Al Ahly Madani Sudan × Tusker Kenya.

Al Ghazala Wau Sudan Selatan × Singida Black Stars Tanzania.

Panthers Ethiopia × ASPAC Benin.

ASBSI Chad × Kokorojo Pantai Gading.

Douanes Burkina Faso × Hafia Conakry Guinea.

El Kanemi Warriors Nigeria × Oudah Benin.

FC Amadou Diallo Pantai Gading × East End Lions Sierra Leone.

Shooting Stars Nigeria × Sfaxien Tunisia.

Mostakbal Gabès Tunisia × Diambars Senegal.

Vitesse Burkina Faso × Real Bamako Mali.

Diarra Mali × Nations Ghana.

AS SAM dari Niger × ASKO de Kara Togo.

Universitas Namibia (UNAM) × Kabuscorp de Palanca Angola.

Red Arrows Zambia × FC Rouge Kongo.

Durban City Afrika Selatan × Rukinzo Burundi.

Port Louis 2000 Mauritius × Jwaneng Galaxy Botswana.

Panthère Sportive (Afrika Tengah) × Rayon Sports Rwanda.

Atomik du Niger × Black Bulls Mozambik.

DC Virunga Kongo × Bazar Brothers dari Seychelles.

Green Mamba Eswatini × 1º de Agosto Angola.

Pertandingan babak kualifikasi kedua

Pemenang dari Mogadishu City Somalia × Kitara Uganda melawan Al Ahly Mesir.

Pemenang dari ZED Mesir × Etisalat Djibouti melawan Azam Tanzania.

Pemenang dari Al Hilal Al Sahel Sudan × Welwalo Adigrat Ethiopia melawan pemenang dari KMKM Zanzibar × Al Ahly Tripoli Libya.

Pemenang dari Al Ahly Madani Sudan × Tusker Kenya melawan pemenang dari Al Ghazala Wau Sudan Selatan × Singida Black Stars Tanzania.

Pemenang dari Panthers Ethiopia × ASPAC Benin melawan USM Alger Aljazair.

Pemenang dari ASBSI Chad × Kokorojo Pantai Gading melawan AS FAR Maroko.

Pemenang dari Douanes Burkina Faso × Hafia Conakry Guinea melawan CR Belouizdad Aljazair.

Pemenang dari El Kanemi Warriors Nigeria × Oudah Benin melawan Raja Maroko.

Pemenang dari FC Amadou Diallo Pantai Gading × East End Lions Sierra Leone melawan pemenang dari Shooting Stars Nigeria × Sfaxien Tunisia.

Pemenang dari Mostakbal Gabès Tunisia × Diambars Senegal melawan pemenang dari Vitesse Burkina Faso × Real Bamako Mali.

Pemenang dari Diarra Mali × Nations Ghana melawan pemenang dari AS SAM dari Niger × ASKO de Kara Togo.

Pemenang dari Universitas Namibia × Kabuscorp de Palanca Angola melawan Manyema Union Kongo.

Pemenang dari Red Arrows Zambia × FC Rouge Kongo melawan Kaizer Chiefs Afrika Selatan.

Pemenang dari Durban City Afrika Selatan × Rukinzo Burundi melawan pemenang dari Port Louis 2000 Mauritius × Jwaneng Galaxy Botswana.

Pemenang dari Panthère Sportive (Afrika Tengah) × Rayon Sports Rwanda melawan pemenang dari Atomik du Niger × Black Bulls Mozambik.

Pemenang dari DC Virunga Kongo × Bazar Brothers dari Seychelles melawan pemenang dari Green Mamba Eswatini × 1º de Agosto Angola.

Jadwal pertandingan Piala Konfederasi Afrika 2026-2027

Babak kualifikasi pertama

Pertandingan leg pertama: 4 hingga 6 September 2026.

Pertandingan leg kedua: 11 hingga 13 September 2026.

Babak kualifikasi kedua

Pertandingan leg pertama: 16 hingga 18 Oktober 2026.

Pertandingan leg kedua: 23 hingga 25 Oktober 2026.

Fase grup

Matchday pertama: 27 hingga 29 November 2026.

Matchday kedua: 4 hingga 6 Desember 2026.

Matchday ketiga: 18 hingga 20 Desember 2026.

Matchday keempat: 8 hingga 10 Januari 2027.

Matchday kelima: 15 hingga 17 Januari 2027.

Matchday keenam: 22 hingga 24 Januari 2027.

Babak gugur

Perempat final

Leg pertama: 26 hingga 28 Februari 2027.

Leg kedua: 5 hingga 7 Maret 2027.

Semifinal

Leg pertama: 9 hingga 11 April 2027.

Leg kedua: 16 hingga 18 April 2027.

Final

Pada periode 9 hingga 31 Mei 2027.

Tanggal final belum ditentukan.