Undian awal telah selesai: Ajax berpotensi bertemu lawan lama di Conference League

Ajax akan mengikuti pengundian babak kualifikasi kedua Conference League pada hari Rabu. Pengundian awal telah dilakukan pada pagi hari, sehingga kini tersisa tujuh calon lawan.

Juara terbanyak Belanda ini harus berhasil melewati tiga babak dua leg untuk lolos ke turnamen utama.

Tak lama setelah pukul 15.00, Ajax akan mengetahui lawan yang akan dihadapi pada babak pertama ini. Berkat undian awal tersebut, daftar calon lawan kini menjadi jauh lebih sedikit.

Ajax akan memiliki status unggulan dalam pengundian dan akan dipasangkan dengan tim yang tidak diunggulkan.

Berkat undian awal, kini tersisa lima opsi: pemenang pertandingan Vikingur vs Stjarnan, GAIS, tim yang kalah dalam pertandingan FK Vojvodina vs Ferencváros, Shelbourne FC, atau KF Dukagjini.

Di Shelbourne, kiper asal Gouda, Wessel Speel, menjadi penjaga gawang. Stjarnan memiliki mantan pemain Ajax, Damil Dankerlui, dalam skuadnya, sementara Elton Acolatse saat ini bermain untuk Ferencváros.

Ajax akan memulai kampanye Eropa mereka pada 23 Juli. Pada hari itu dan tepat seminggu kemudian, babak kualifikasi kedua akan digelar.