Justru Carlos Tevez yang bisa mewujudkan reuni spesial ini. Pria Argentina itu sangat mengenal kedua superstar tersebut. Saat di Manchester United, Tevez bermain selama tiga musim bersama Ronaldo, sementara di tim nasional Argentina ia berbagi seragam dengan Messi. Kini, pria 42 tahun itu ingin mempertemukan kembali dua rekan lamanya tersebut dalam laga perpisahannya sendiri.

Tevez sudah mengakhiri kariernya lima tahun lalu bersama Boca Juniors, tetapi hingga kini ia belum mendapat laga perpisahan yang layak. Hal itu akan diwujudkan pada Desember. Sebuah gala besar para bintang direncanakan di stadion legendaris La Bombonera. Sekitar 60 pesepakbola ternama diharapkan hadir - termasuk, jika memungkinkan, Messi dan Ronaldo. "Kami akan mempertemukan mereka," ujar Tevez kepada layanan streaming Olga.

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Tevez goda Messi dan Ronaldo ke laga perpisahan

Agar kedua pemain luar biasa itu benar-benar bisa hadir, Tevez ingin turun tangan sendiri. Menurut pengakuannya, ia masih berhubungan dengan keduanya lewat WhatsApp. Saat ditanya apakah ia ingin meyakinkan Ronaldo untuk ikut ambil bagian, ia menjawab dengan penuh percaya diri: "Saya akan menjemputnya sendiri."

Penampilan bersama Messi dan Ronaldo tentu akan menjadi sesuatu yang istimewa mengingat rivalitas mereka yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bersama-sama, keduanya telah memenangkan 13 penghargaan Ballon d'Or - delapan diraih Messi, lima oleh Ronaldo.

Meski sudah berada di usia senja sebagai pesepakbola, keduanya masih aktif. Messi, yang kini berusia 39 tahun, masih bermain untuk Inter Miami di MLS dan menjadi juara dunia bersama Argentina pada 2022. Baru-baru ini, ia mengumumkan pensiun dari tim nasional.

Sementara itu, Ronaldo bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi dan sedang memburu sebuah catatan bersejarah: pemain Portugal itu ingin menjadi pemain pertama yang mencapai 1.000 gol dalam kariernya. Pada saat yang sama, ia juga mengisyaratkan bahwa musim yang sedang berjalan kemungkinan bisa menjadi musim terakhirnya.