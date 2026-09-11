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Undangan dari Istana: Erdogan Membuka Pintunya untuk Mohamed Salah dan Keluarganya

Trabzonspor
M. Salah
Super Lig
Turki
Mesir

Sesuatu yang mencolok

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan undangan khusus kepada bintang Mesir Mohamed Salah, pemain klub Turki Trabzonspor, untuk mengunjungi istana kepresidenan di ibu kota Ankara, dalam sebuah langkah yang membuka pintu bagi pertemuan yang dinanti antara Presiden Turki dan salah satu bintang sepak bola Mesir paling menonjol.

Menurut yang dilaporkan situs Turki "61 Saat" pada Jumat, Erdogan meminta agar pertemuan dengan Salah diatur secepat mungkin, dengan menjamunya bersama keluarganya di istana kepresidenan, setelah ia menanyakan kemungkinan menggelar pertemuan khusus dengan pemain Mesir tersebut dalam pertemuannya dengan Ertugrul Dogan, presiden klub Trabzonspor.

Undangan Erdogan datang menyusul kunjungan Dogan kepada Presiden Turki, di mana berkas Salah menjadi bahasan selama pertemuan itu, hingga hal tersebut berubah menjadi undangan langsung dari Erdogan untuk menjamu sang bintang Mesir dan keluarganya di istana kepresidenan.

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Pertemuan itu, jika terlaksana, diperkirakan akan mendapat perhatian luas di Mesir dan Turki, terlebih Salah memiliki popularitas besar di kedua negara, sementara menjamu bintang sepak bola Mesir tersebut di istana kepresidenan merupakan momen mencolok yang mencerminkan besarnya perhatian yang diterima sang pemain.

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