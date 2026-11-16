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Kiper Spanyol Unai Simon mengakui bahwa Inggris asuhan Thomas Tuchel tampil lebih baik daripada juara dunia bertahan saat Spanyol kalah 2-3 dalam laga UEFA Nations League pada Minggu di Madrid. Kekalahan dalam pertandingan mendebarkan di Metropolitano itu mengakhiri catatan 43 laga tanpa kekalahan Spanyol dalam waktu normal yang berlangsung sejak Maret 2024.

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Penjaga gawang mengakui tim tamu mengungguli tuan rumah

Simon memberikan penilaian jujur setelah sang juara Eropa dan dunia menelan kekalahan pertama dalam waktu normal sejak Maret 2024, di luar kekalahan mereka dari Portugal lewat adu penalti pada final UEFA Nations League 2025. Terinspirasi oleh Jude Bellingham, tim tamu tidak mengulangi pendekatan hati-hati yang membuat mereka kalah dari Argentina pada semifinal Piala Dunia musim panas ini di Atlanta. Sebaliknya, Inggris mendominasi tuan rumah selama satu jam di Madrid.

Penjaga gawang memuji pendekatan intens Inggris

Inggris membuka keunggulan sesaat sebelum turun minum ketika kapten Harry Kane mencetak gol ke-93 bersama tim nasional lewat titik penalti setelah dilanggar Pau Cubarsi. Ezri Konsa kemudian menyundul bola hasil sepak pojok Declan Rice pada menit ke-53, sebelum bek Arsenal Ben White melepaskan tembakan dari sudut sempit empat menit berselang untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Berbicara kepada Teledeporte TV seusai pertandingan, Simon mengakui timnya kalah unggul: "Malam ini, mereka lebih baik daripada kami; mereka menerapkan pendekatan satu lawan satu yang sangat agresif. Tentu saja, kami harus terus berusaha hingga akhir, dan kami memang berjuang, tetapi ini menjadi pelajaran tentang apa yang perlu kami perbaiki. Karena ini belum memasuki fase gugur, kami bisa belajar dari pertandingan ini dan berupaya tampil lebih baik pada Maret."

Standar pertahanan menurun selepas musim panas

Spanyol mendapat peluang untuk bangkit pada menit ke-65 ketika Jarell Quansah kehilangan penguasaan bola dan Elliot Anderson diusir dari lapangan karena menarik Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal kemudian mengonversi penalti yang dihasilkan, sebelum Yamal mengirim umpan silang yang diselesaikan pemain pengganti Nico Williams melalui tiang kiri pada menit ke-75.

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Menanggapi penurunan performa pertahanan timnya belakangan ini, Simon menambahkan: "Sejak Piala Dunia, kami hanya memberikan sangat sedikit peluang kepada lawan, jika kita melihat statistik 'expected goals' yang populer belakangan ini. Angka itu berangsur meningkat, dan kami akhirnya kebobolan lebih banyak. Intensitas yang ada di Piala Dunia tidak sepenuhnya sama di sini; permainan berlangsung dengan lebih bebas, dan kami harus belajar dari kesalahan. Lebih baik ini terjadi sekarang agar kami bisa memperbaiki diri pada Maret."

Kedua negara menanti perempat-final pada Maret

Meski Spanyol menggempur pada akhir laga, kiper Inggris James Trafford melakukan serangkaian penyelamatan gemilang dalam 15 menit terakhir untuk mempertahankan kemenangan dan memastikan posisi puncak grup. Anak asuh Tuchel kini melaju ke perempat-final UEFA Nations League pada Maret sebagai juara grup setelah menampilkan performa terbaik selama kepemimpinan pelatih asal Jerman itu. Sementara itu, Spanyol lolos sebagai runner-up dan harus memperkuat pertahanan sebelum pertandingan fase gugur pada musim semi dimulai.