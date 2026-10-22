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Pelatih kepala Aston Villa, Unai Emery, membawa timnya meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions setelah mengalahkan tamu asal Norwegia, Viking, dengan skor 3-1 pada Rabu. Tuan rumah unggul dua gol saat jeda dan mengamankan kemenangan kandang kedua mereka, setelah sebelumnya meraih kemenangan tandang dalam laga pembuka di markas Club Brugge. Hasil itu membawa Villa naik ke posisi kedua klasemen.

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Tim asal Midlands menang meyakinkan atas wakil Norwegia

Emery menyaksikan timnya melanjutkan kemenangan gemilang 6-0 atas Fenerbahce dengan menaklukkan wakil Norwegia yang sulit dikalahkan dan menahan Bayern Munich 3-3 pekan lalu. Ross Barkley dan Emiliano Buendia mencetak gol sebelum jeda, lalu gol bunuh diri Henrik Heggheim memastikan kemenangan, meski Peter Christiansen mencetak gol balasan pada pengujung laga. Hasil ini menjadi kemenangan kelima tuan rumah dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Serangan gencar babak pertama menentukan laga Eropa

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Villa mendominasi awal pertandingan. Kiper tim tamu Arild Ostbo menggagalkan peluang Nicolas Jackson sebelum Barkley membuka keunggulan pada menit ke-23 dengan menyundul bola dari sepak pojok akurat Ibrahim Mbaye. Buendia kemudian menggandakan keunggulan lewat titik penalti 10 menit berselang, setelah tinjauan VAR atas pelanggaran Zlatko Tripic terhadap Alysson di kotak penalti.

Tuan rumah praktis memastikan kemenangan pada menit ke-62 ketika Heggheim tanpa sengaja memasukkan umpan berbahaya Alysson ke gawangnya sendiri. Christiansen memang menyambut umpan silang Kristoffer Askildsen dan mencetak gol pada pengujung laga setelah pemeriksaan VAR memastikan tidak ada offside, tetapi Villa tetap mengamankan kemenangan meyakinkan di kandang.

Tonggak bersejarah menegaskan kiprah Villa di Eropa

Kemenangan ini memperpanjang rentetan kemenangan kandang Aston Villa di kompetisi utama Eropa menjadi 12 pertandingan beruntun, menyamai rekor terpanjang yang dicapai klub Inggris mana pun pada abad ini. Tim asal Midlands itu juga menjadi juara bertahan Liga Europa pertama sejak Manchester United pada 2017-18 yang memenangi tiga pertandingan pembuka mereka di turnamen tersebut.

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Selain itu, dengan meraih 20 kemenangan hanya dalam 30 pertandingan di Piala Champions Eropa dan Liga Champions, Villa menjadi tim tercepat kedua sepanjang sejarah yang mencapai tonggak tersebut, hanya di belakang Real Madrid yang membutuhkan 29 pertandingan. Rentetan luar biasa ini menegaskan status Villa sebagai pesaing serius di Eropa di bawah arahan mantan pelatih Sevilla dan Villarreal itu.

Laga besar melawan Barcelona menanti Aston Villa

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Setelah bangkit dari awal yang lamban dalam kompetisi domestik, skuad Emery yang kembali tampil kuat kini menempati posisi kedua klasemen kompetisi elite Eropa setelah tiga putaran pertandingan. Rekor sempurna mereka di Eropa akan menghadapi ujian terberat saat bertandang ke markas pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, bulan depan. Hingga saat itu, sang pelatih tetap sepenuhnya fokus menjaga momentum impresif timnya dalam pertandingan-pertandingan Premier League mendatang.







