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Adhe Makayasa
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Unai Emery pertahankan awal sempurna di Liga Champions saat Aston Villa libas Viking 3-1 dan perpanjang dominasi di Villa Park

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Pelatih kepala Aston Villa, Unai Emery, membawa timnya meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions setelah mengalahkan tamu asal Norwegia, Viking, dengan skor 3-1 pada Rabu. Tuan rumah unggul dua gol saat jeda dan mengamankan kemenangan kandang kedua mereka, setelah sebelumnya meraih kemenangan tandang dalam laga pembuka di markas Club Brugge. Hasil itu membawa Villa naik ke posisi kedua klasemen.

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Tim asal Midlands menang meyakinkan atas wakil Norwegia

Emery menyaksikan timnya melanjutkan kemenangan gemilang 6-0 atas Fenerbahce dengan menaklukkan wakil Norwegia yang sulit dikalahkan dan menahan Bayern Munich 3-3 pekan lalu. Ross Barkley dan Emiliano Buendia mencetak gol sebelum jeda, lalu gol bunuh diri Henrik Heggheim memastikan kemenangan, meski Peter Christiansen mencetak gol balasan pada pengujung laga. Hasil ini menjadi kemenangan kelima tuan rumah dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Serangan gencar babak pertama menentukan laga Eropa

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Villa mendominasi awal pertandingan. Kiper tim tamu Arild Ostbo menggagalkan peluang Nicolas Jackson sebelum Barkley membuka keunggulan pada menit ke-23 dengan menyundul bola dari sepak pojok akurat Ibrahim Mbaye. Buendia kemudian menggandakan keunggulan lewat titik penalti 10 menit berselang, setelah tinjauan VAR atas pelanggaran Zlatko Tripic terhadap Alysson di kotak penalti.

Tuan rumah praktis memastikan kemenangan pada menit ke-62 ketika Heggheim tanpa sengaja memasukkan umpan berbahaya Alysson ke gawangnya sendiri. Christiansen memang menyambut umpan silang Kristoffer Askildsen dan mencetak gol pada pengujung laga setelah pemeriksaan VAR memastikan tidak ada offside, tetapi Villa tetap mengamankan kemenangan meyakinkan di kandang.

Tonggak bersejarah menegaskan kiprah Villa di Eropa

Kemenangan ini memperpanjang rentetan kemenangan kandang Aston Villa di kompetisi utama Eropa menjadi 12 pertandingan beruntun, menyamai rekor terpanjang yang dicapai klub Inggris mana pun pada abad ini. Tim asal Midlands itu juga menjadi juara bertahan Liga Europa pertama sejak Manchester United pada 2017-18 yang memenangi tiga pertandingan pembuka mereka di turnamen tersebut.

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Selain itu, dengan meraih 20 kemenangan hanya dalam 30 pertandingan di Piala Champions Eropa dan Liga Champions, Villa menjadi tim tercepat kedua sepanjang sejarah yang mencapai tonggak tersebut, hanya di belakang Real Madrid yang membutuhkan 29 pertandingan. Rentetan luar biasa ini menegaskan status Villa sebagai pesaing serius di Eropa di bawah arahan mantan pelatih Sevilla dan Villarreal itu.

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Laga besar melawan Barcelona menanti Aston Villa

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-VIKINGGetty Images

Setelah bangkit dari awal yang lamban dalam kompetisi domestik, skuad Emery yang kembali tampil kuat kini menempati posisi kedua klasemen kompetisi elite Eropa setelah tiga putaran pertandingan. Rekor sempurna mereka di Eropa akan menghadapi ujian terberat saat bertandang ke markas pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, bulan depan. Hingga saat itu, sang pelatih tetap sepenuhnya fokus menjaga momentum impresif timnya dalam pertandingan-pertandingan Premier League mendatang.



Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.