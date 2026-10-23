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Unai Emery menuntut Aston Villa mempertahankan laju kencangnya menjelang laga krusial melawan pemuncak klasemen Liga Primer, Manchester City. Pelatih asal Spanyol itu merayakan empat tahun masa kepemimpinannya pekan ini, periode yang telah sepenuhnya membangkitkan kembali salah satu klub sepakbola paling bersejarah di Inggris.

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Empat tahun transformasi di Villa Park

Ketika Emery pertama kali tiba di West Midlands empat tahun lalu, hanya sedikit yang bisa memperkirakan besarnya perubahan yang akan ia pimpin. Mantan pelatih Villarreal itu mengubah Villa dari penghuni papan tengah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Eropa, dengan keberhasilan menjuarai Liga Europa musim lalu sebagai salah satu pencapaian pentingnya. Menjelang pertandingan melawan tim asuhan Enzo Maresca, suasana di Villa Park dipenuhi optimisme, bukan kecemasan yang biasanya menyertai kunjungan Man City.

Atmosfer saat kemenangan 3-1 atas Viking di Liga Champions baru-baru ini menjadi bukti era baru tersebut. Sebuah tifo raksasa di Holte End mengingatkan seluruh Eropa bahwa Villa “pernah berjaya” dan “siap meraih lebih banyak”. Kesuksesan telah menjadi kebiasaan di bawah arahan pelatih asal Spanyol itu, terutama di kompetisi Eropa. Kemenangan atas Viking menjadi kemenangan kandang ke-12 Villa secara beruntun di Eropa, catatan luar biasa yang menegaskan peningkatan status mereka. Meski kehilangan enam pemain reguler dari susunan pemain di final Liga Europa, klub itu tetap nyaman berada di papan atas klasemen Liga Champions, sejajar dengan tim-tim seperti Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Liverpool.

Membangun Villa untuk bersaing di level elite

Emery tidak berpuas diri. Ia segera mengalihkan fokus ke tugas berat menghentikan Man City, yang saat ini memiliki rekor sempurna di kompetisi domestik. “Tiga poin itu memberi kami kepercayaan diri. Kami merasa nyaman dan tentu juga harus menjaga keseimbangan, karena setelah pertandingan ini kami akan menghadapi Barcelona, yang menjadi favorit, lalu bertandang ke markas Galatasaray,” jelas Emery, seperti dikutip BBC Sport.

Sang pelatih jelas bersemangat dengan apa yang ia sebut “Villa 2.0”, skuad yang diperbarui lewat investasi hampir £280 juta pada musim panas. Ia meminta para pendukung di Villa Park menghadirkan kembali atmosfer luar biasa yang terlihat pada pertengahan pekan untuk membantu Villa menghadapi pemuncak klasemen liga. “Sekarang kami berusaha fokus pada pertandingan melawan Manchester City pada Sabtu. Semoga atmosfer dan energinya sama. Saya sangat, sangat senang, tetapi kami harus terus melangkah maju menghadapi tantangan yang menanti,” tambahnya.

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Para rekrutan baru mulai unjuk kemampuan

Emery melewati musim panas yang sulit ketika sosok-sosok penting seperti Emiliano Martinez dan Ollie Watkins pergi. Meski begitu, ia berhasil membangun kembali skuad yang terlihat lebih dinamis daripada skuad yang meraih trofi di Istanbul beberapa bulan lalu. Adaptasi cepat para pemain baru menjadi kunci kebangkitan Villa belakangan ini. Winger asal Brasil Alysson, rekrutan cermat pada Januari, terus menyulitkan lini pertahanan lawan dengan kecepatan alaminya. Sementara itu, Ibrahim Mbaye, pemain remaja seharga £47 juta, telah menunjukkan sekilas alasan ia dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia. Di bawah mistar, Zion Suzuki mengisi kekosongan yang ditinggalkan Martinez dengan ketenangan luar biasa. Kemampuan distribusi bolanya memungkinkan Villa membangun serangan dengan lebih presisi.

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Di lini depan, Nicolas Jackson kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Villarreal dan sudah mencetak lima gol musim ini. Namun, tambahan yang paling menarik adalah Johan Manzambi. Perekrutan pemain tim nasional Swiss itu menjadi keberhasilan besar bagi jajaran petinggi klub, yang mendapatkannya sebelum Newcastle United. Meski diragukan tampil melawan City, dampak awalnya, termasuk gol penentu kemenangan di St James' Park, sudah membenarkan biaya £50 juta yang dikeluarkan untuk merekrutnya.

Pengalaman dan kepemimpinan tetap penting

Meski para pemain baru menyita perhatian, para pemain senior tetap menjadi bagian penting dalam penerapan taktik Emery. Kapten John McGinn terus menyumbangkan energi tanpa henti yang dibutuhkan di lini tengah, tetapi kebangkitan karier Ross Barkley-lah yang mengejutkan banyak orang. Pemain berusia 32 tahun itu, yang didatangkan dari Luton Town dengan biaya rendah, sudah mencetak empat gol musim ini. Ia menyumbang gol sekaligus pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga Eropa bertekanan tinggi.

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Emery kerap menyampaikan kekagumannya terhadap profesionalisme dan kontribusi menyerang mantan pemain tim nasional Inggris itu. “Sebagai pribadi, dia orang yang luar biasa. Ross Barkley adalah pemain yang sangat bagus dan berpengalaman. Saya tidak tahu mengapa kariernya menurun setelah Chelsea. Ketika kami melihatnya di Luton, kami berpikir, ‘wow, pemain yang luar biasa’. Saya sangat senang dengan penampilannya. Dia selalu menunjukkan sikap hormat, baik saat bermain maupun tidak. Saya banyak mendorongnya untuk menyerang. Saya tahu dia bisa mencetak gol dan menyundul bola. Saya menuntut banyak darinya dalam menyerang. Saya senang untuknya,” pungkas pelatih Villa itu.