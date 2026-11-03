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Manajer Aston Villa, Unai Emery, menempatkan Barcelona dalam kelompok klub elite yang mampu menjuarai Liga Champions musim ini. Pelatih asal Spanyol itu, yang tengah mempersiapkan timnya untuk laga penting di Camp Nou, mengakui bahwa raksasa Catalunya tersebut saat ini bermain di level yang hanya mampu diimbangi segelintir tim.

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Emery Bersiap Menghadapi Ujian Berat di Camp Nou

Aston Villa bertandang ke Catalunya pada Selasa untuk menghadapi Barcelona yang tangguh di bawah asuhan Hansi Flick. Menjelang laga di kompetisi Eropa itu, manajer klub Premier League tersebut secara terbuka mengakui besarnya tantangan yang menanti skuadnya.

Emery menyoroti produktivitas serangan tuan rumah yang mengesankan serta keberhasilan mereka yang terus berlanjut di pentas Eropa. Pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan bahwa para pemainnya harus menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk menahan tekanan dari tim yang saat ini berada di puncak performa.

Favorit Juara Eropa

Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan, Emery menempatkan Barcelona di puncak persaingan Eropa. Ia menegaskan bahwa hanya segelintir klub yang memiliki kemampuan untuk menjuarai kompetisi Eropa musim ini.

“Mereka favorit untuk memenangi kompetisi ini, mengingat performa mereka saat ini dan apa yang telah mereka capai selama satu dekade terakhir,” kata Emery. “Jumlahnya bisa dihitung dengan jari satu tangan, lima tim, dan salah satunya Barca. Jika Barca bermain dengan kemampuan terbaiknya, mereka bisa mengalahkan siapa pun. Mereka akan menekan kami dengan sangat keras, dan kami harus bermain dengan karakter yang kuat.”

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Pelatih Villa itu juga memuji bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. “Dia pemain istimewa, dan Anda bisa melihat bahwa dia berpotensi menjadi yang terbaik di dunia,” ujarnya. “Dia perlu meningkatkan kemampuannya dalam beberapa aspek, tetapi dia bisa menjadi pemain hebat.”

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Mengenang Kekalahan Pahit dan Mewaspadai Ancaman Serangan

Selain Lamine Yamal, manajer tim tamu itu menyoroti kekuatan kolektif skuad Flick. Ia secara khusus menyebut sejumlah pemain kunci yang menghadirkan kegigihan sekaligus kreativitas serangan di sepertiga akhir lapangan.

“Rodri membawa karakter ke dalam tim, begitu pula Raphinha. [Anthony] Gordon sangat cepat, sementara Pedri dan Fermin [Lopez] juga memberikan kontribusi besar dalam menyerang,” tambah Emery.

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Pertandingan mendatang itu juga membangkitkan kenangan pahit bagi Emery, yang berada di bangku pelatih Paris Saint-Germain ketika Barcelona meraih kemenangan 6-1 lewat kebangkitan pada babak 16 besar 2017. Mengenang gol kemenangan Sergi Roberto pada masa tambahan waktu, pelatih asal Spanyol itu menilai hasilnya mungkin berbeda jika teknologi perwasitan modern sudah tersedia. “Banyak hal terjadi hari itu; kita semua tahu itu. Saya sudah bertahun-tahun berkecimpung di sepakbola, dan VAR akan sangat dibutuhkan pada saat itu,” tutupnya.

Villa Memburu Kejutan di Eropa

Aston Villa kini harus menerjemahkan kewaspadaan dan rasa hormat Emery menjadi rencana taktik yang solid. Untuk meraih hasil positif di Spanyol, mereka membutuhkan pertahanan yang tampil tanpa cela serta kemampuan memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh sistem permainan agresif Barcelona.

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Bagi tim asuhan Flick, tujuannya sederhana. Barcelona akan berupaya membuktikan pujian tinggi dari manajer lawan dan memperkukuh status mereka sebagai kandidat terdepan juara turnamen lewat kemenangan meyakinkan di kandang.