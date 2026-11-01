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Unai Emery tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Aston Villa harus puas dengan satu poin dalam hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Fulham di Villa Park. Meski sempat unggul, Aston Villa gagal memanfaatkan dominasi mereka pada awal pertandingan, membuat sang pelatih menyesali sejumlah peluang yang terbuang.

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Gagal memanfaatkan dominasi babak pertama

Villa menghadapi laga Liga Primer pada Sabtu dengan tekad menjadikan Villa Park sebagai benteng, tetapi mereka meninggalkan lapangan dengan perasaan telah kehilangan dua poin. Tuan rumah mengawali pertandingan dengan penuh determinasi, menciptakan sejumlah peluang dan bahkan mendapat penalti yang bisa mengubah jalannya laga. Meski Nicolas Jackson akhirnya mencetak gol untuk membawa Villa unggul saat jeda, kegagalan memperlebar keunggulan terbukti mahal ketika gol bunuh diri Zion Suzuki menyamakan kedudukan setelah turun minum.

Menanggapi penampilan timnya, Emery mengakui bahwa meski Villa mengendalikan 45 menit pertama, mereka akhirnya harus membayar kegagalan mereka dalam menuntaskan peluang. "Ini hasil yang mengecewakan, tetapi adil. Kami berusaha tetap konsisten, terus berkembang, dan meraih hasil di kandang. Kami berusaha menjadikan Villa Park benteng kami, dan kami sedang menuju ke arah itu. Kami tidak menang, tetapi juga tidak kalah. Dalam beberapa laga terakhir di sini, baik di Liga Champions maupun Liga Primer, kami semakin baik, tetapi hari ini mengecewakan karena kami tidak menang. Hasilnya adil," jelas manajer Villa itu melalui situs resmi klub.

Dua babak yang berbeda di Villa Park

Perbedaan antara kedua babak begitu mencolok ketika Villa kehilangan kendali atas pertandingan setelah jeda. Fulham kembali ke lapangan dengan energi baru, membuat tuan rumah tertekan dan mendominasi fase tengah pertandingan. Emery memuji kedisiplinan taktik tim tamu dan kemampuan mereka memanfaatkan celah yang muncul di lini tengah Villa. Zion Suzuki pun harus melakukan sejumlah penyelamatan penting sebelum gol penyama kedudukan akhirnya tercipta.

"Mereka juga pantas mendapat hasil ini karena bermain bagus, terorganisasi, dan menciptakan peluang. Pada babak pertama, kami lebih dominan dan menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan pada babak kedua. Kami mendapat sepak pojok saat menyerang, kami juga mendapat penalti. Sesekali kami membiarkan mereka melancarkan serangan balik dan melakukan beberapa aksi, sementara mereka juga bertahan dengan efektif. Mereka mampu melewati tekanan kami dan kami membutuhkan kiper kami, Zion Suzuki, untuk menggagalkan beberapa peluang," aku Emery.

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Konsistensi masih menjadi perhatian utama

Bagi Emery, sumber utama kekecewaannya adalah kurangnya konsistensi para pemainnya sepanjang 90 menit. Setelah awal yang dominan, menurunnya penguasaan bola dan kendali atas wilayah permainan membuat Fulham semakin percaya diri. Meski Villa kembali menekan pada 20 menit terakhir dan menciptakan cukup banyak peluang untuk merebut kemenangan, sang manajer merasa penampilan timnya secara keseluruhan tidak layak diganjar tiga poin, mengingat permainan mereka pada babak kedua.

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“Pada babak pertama, permainan kurang lebih berjalan sesuai keinginan kami. Dalam 20 menit pertama babak kedua, mereka menekan, mendominasi, dan menciptakan peluang. Mereka mendapat sepak pojok saat menyerang, sementara kami tidak mampu menjaga konsistensi dalam penguasaan bola dan dominasi seperti pada babak pertama. Jadi, hasil imbang ini adil. Dalam 15-20 menit terakhir, kami kembali menekan dan menciptakan beberapa peluang. Kami sebenarnya bisa memenangi pertandingan," lanjut Emery

Fokus beralih ke ujian di Liga Champions

Setelah hasil melawan Fulham, Villa harus segera mengalihkan fokus untuk menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Laga Eropa pada tengah pekan memberi mereka kesempatan langsung untuk bangkit sebelum menghadapi Manchester United dalam pertandingan domestik yang menyita perhatian. Emery memandang periode ini sebagai hambatan kecil dalam perkembangan klub dan tetap optimistis skuadnya bisa belajar dari kesalahan yang dibuat dalam hasil imbang pada Sabtu malam.

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"Kami akan terus melangkah maju. Pertandingan berikutnya pada Selasa adalah di Liga Champions dan kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu, sebelum jeda, kami akan menghadapi Manchester United untuk berusaha melanjutkan perkembangan kami. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dan tentu saja, setelah hasil hari ini yang mengecewakan bagi kami, kami akan terus melangkah maju, berusaha menganalisis dan memperbaiki diri," pungkas Emery.