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Pelatih Aston Villa, Unai Emery, memilih bungkam soal polemik hukum yang masih menyelimuti Manchester City saat timnya bersiap menghadapi pemuncak klasemen liga itu. Sementara dunia sepakbola masih terpaku pada 114 vonis bersalah terkait keuangan terhadap Manchester City, Emery hanya berfokus pada tantangan taktik yang menanti.

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Fokus pada sepakbola di Villa Park

Villa bersiap menghadapi salah satu ujian terberat musim ini saat Man City yang sedang tampil perkasa datang ke Villa Park pada Sabtu. Tim tamu mencatat rekor sempurna dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan, tetapi perbincangan seputar klub masih didominasi oleh 114 putusan bersalah terkait keuangan yang saat ini sedang diajukan banding. Meski perkara itu berpotensi mengubah peta persaingan Liga Primer Inggris secara besar-besaran, Emery menegaskan bahwa ia tidak akan ikut terseret dalam kontroversi tersebut.

Pelatih asal Spanyol itu ditanya langsung mengenai situasi keuangan City, tetapi segera menutup pembahasan soal urusan di luar lapangan. "Saya tidak bisa membicarakannya. Mengapa? Karena saya tidak tahu," kata Emery, seperti dikutip Express & Star Sport. "Saya bisa berbicara tentang cara Manchester City bermain selama empat tahun saya di sini, dan sebelumnya. Saya pernah menghadapi Manchester City bersama Sevilla di Liga Champions. Di Sevilla kami kalah 3-1, lalu kalah 2-1 akibat gol pada menit terakhir di Manchester. Dalam perkembangan klub ini, saya selalu berfokus pada aspek olahraga, menganalisis permainan mereka. Itu luar biasa."

Menerima kenyataan finansial Villa

Meski kekayaan Man City tetap menjadi bahan pembicaraan, Villa juga harus menghadapi batasan finansial yang ketat. Klub telah mengalami perubahan besar di bawah Emery, menyeimbangkan kebutuhan untuk memperkuat skuad dengan pembatasan yang diberlakukan oleh aturan pengeluaran domestik dan Eropa. Musim panas ini, Villa melakukan perombakan besar. Sejumlah bintang ternama hengkang agar neraca keuangan tetap seimbang, sementara klub berinvestasi pada pemain yang lebih muda dan berpotensi besar.

Emery menegaskan bahwa ia tidak terganggu karena tidak bisa begitu saja mengeluarkan dana lebih besar daripada para pesaingnya. Ia justru menerima tantangan untuk mengembangkan skuad dengan wajah baru. "Setiap tahun kami perlu menjual beberapa pemain, tetapi kami juga membeli pemain yang punya potensi. Kami melakukan sesuatu setelah menjual. Musim panas ini sedikit berbeda, kami menjual lebih banyak pemain daripada biasanya. Kami membeli pemain yang lebih muda dan dalam jumlah lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka butuh waktu untuk memahami tuntutan kami," jelas sang pelatih.

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Proyek jangka panjang untuk Villa

Proyek di West Midlands ini tidak hanya menyangkut skuad utama. Investasi besar juga diarahkan pada infrastruktur klub. Rencana renovasi Villa Park dan peningkatan kapasitas menjadi 50.000 penonton menjadi bagian utama strategi jajaran direksi untuk meningkatkan pendapatan dan bersaing dengan klub-klub elite. Emery sepenuhnya mendukung pendekatan yang membutuhkan kesabaran ini. Ia menyadari Villa harus bekerja lebih cerdas daripada para pesaingnya untuk memperkecil jarak dengan tim-tim di papan atas klasemen.

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"Saya tidak frustrasi. Saya suka membangun tim, mengamati para pemain secara individu maupun sebagai satu kesatuan untuk melihat perkembangan mereka. Kadang saya ingin membeli pemain-pemain terbaik di dunia! Namun, saya menerima keadaan dan kemampuan kami. Klub bekerja keras dalam banyak hal sesuai anggaran kami. Langkah berikutnya adalah Villa Park dengan kapasitas 50.000 penonton. Kami bergerak ke arah yang benar, dengan bersikap cerdas dan mungkin bekerja lebih keras lagi daripada klub-klub lain," tambah Emery.

Pujian untuk Maresca dan kekuatan City

Menjelang pertandingan akhir pekan ini, Emery memuji pekerjaan Enzo Maresca sejak mengambil alih jabatan dari Pep Guardiola. Pergantian tersebut tampak berjalan mulus, dengan City unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Emery menilai kecerdasan taktik Maresca memungkinkan sang juara mempertahankan identitasnya, sekaligus berpotensi berkembang menjadi tim yang lebih berbahaya seiring berjalannya musim menuju bulan-bulan musim dingin.

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"Sangat sulit melihat sebuah tim bermain dengan cara yang sama seperti ketika ditangani Guardiola, tetapi bersama Maresca pun mereka masih bermain dengan cara yang sama. Maresca adalah pelatih yang sangat, sangat cerdas. Saya pikir dia bisa membawa mereka ke level yang lebih tinggi," tutup Emery.