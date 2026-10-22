Unai Emery bidik konsistensi di Liga Primer Inggris setelah Aston Villa pertahankan awal sempurna di Liga Champions

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Unai Emery menantang skuad Aston Villa untuk membawa performa dominan mereka di kompetisi Eropa ke laga-laga domestik setelah mengalahkan tamunya asal Norwegia, Viking FK, dengan meyakinkan pada Rabu malam. Kemenangan nyaman 3-1 di Villa Park menjaga rekor sempurna klub asal Midlands itu di kompetisi Eropa dan mengangkat mereka ke posisi kedua klasemen.

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Pelatih asal Spanyol tuntut peningkatan di kompetisi domestik

Emery ingin timnya membawa performa di kompetisi Eropa ke Liga Primer setelah mengalahkan tim tamu dari Eliteserien, yang menahan Bayern Munich imbang 3-3 pekan lalu. Kemenangan kelima dalam enam pertandingan di semua kompetisi itu juga menjadi kemenangan kandang ke-12 secara beruntun di laga kompetisi utama Eropa. Catatan tersebut menyamai rekor klub Inggris abad ini yang dipegang bersama oleh Manchester City dan Manchester United.

Dominasi babak pertama pastikan pencapaian bersejarah

IMAGO

Setelah membantai Fenerbahce 6-0 pada pertandingan sebelumnya, tuan rumah melepaskan 14 tembakan pada babak pertama. Dua sundulan awal Nicolas Jackson digagalkan kiper Arild Ostbo.

Ross Barkley membuka keunggulan pada menit ke-23 dengan menyundul sepak pojok Ibrahim Mbaye. Gol itu membuatnya mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut sebagai starter untuk pertama kalinya sejak Oktober 2020. Emiliano Buendia kemudian mengeksekusi penalti pada menit ke-37 setelah VAR menyatakan Zlatko Tripic melanggar Alysson dengan menjegalnya. Dengan gol itu, pemain asal Argentina tersebut menjadi pemain Villa pertama yang mencetak gol dalam empat penampilan beruntun di kompetisi utama Eropa.

Memuji fokus taktik dan kepercayaan diri para pemainnya yang kian tumbuh seusai laga, Emery mengatakan: "Kami senang dengan cara kami memenuhi tuntutan yang kami tetapkan. Kami menghormati kompetisi, menghormati lawan, dan terus memperbaiki berbagai hal.

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"Dengan semua itu, saya pikir kami memainkan pertandingan yang bagus dan serius. Kami menghormati mereka dan menjalankan rencana yang telah kami susun, sementara para pemain secara individu berusaha menunjukkan kualitasnya. Hari ini, dengan memadukan tujuan-tujuan tersebut, saya pikir kami bekerja dengan baik. Beberapa pemain semakin percaya diri, merasa lebih baik, lebih memahami taktik, dan bermain sepakbola dengan lebih baik."

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Gol bunuh diri pertegas ketangguhan di kandang pada kompetisi Eropa

Kiper tuan rumah Zion Suzuki menggagalkan peluang Tobias Moi pada awal babak kedua, sebelum Henrik Heggheim tanpa sengaja membelokkan umpan silang Alysson pada menit ke-62 ke gawangnya sendiri. Pemain pinjaman dari Chelsea, Alejandro Garnacho, juga digagalkan Ostbo saat tampil sebagai pemain pengganti dan memberi dampak besar. Sementara itu, penyelesaian akrobatik Peter Christiansen menyambut umpan silang Kristoffer Askildsen pada menit-menit akhir tetap disahkan setelah pemeriksaan VAR untuk offside. Gol tersebut menggagalkan upaya tuan rumah meraih nirbobol ketiga secara beruntun dan menempati puncak klasemen.

Kendati demikian, Villa menjadi juara bertahan Liga Europa pertama sejak Manchester United pada 2017-18 yang memenangkan tiga pertandingan pembuka di Liga Champions. Mereka juga mencapai 20 kemenangan di Piala Champions Eropa hanya dalam 30 pertandingan, tercepat kedua setelah Real Madrid (29).

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Menanggapi perbedaan antara ketangguhan timnya di kandang pada kompetisi Eropa dan awal kiprah kandang tanpa kemenangan di Liga Primer, Emery menambahkan: "Kami menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk berkembang, agar konsisten di Eropa maupun saat bermain di Liga Primer, dan terus menetapkan tuntutan yang sangat tinggi. Kami harus merasa kuat dan percaya diri. Saya pikir masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus dan Liga Champions sangat sulit, tetapi kami punya sembilan poin. Kami menang dua kali di kandang.

“Di Liga Primer kami masih belum menang, tetapi di Liga Champions kami memenangkan dua pertandingan bagus melawan Fenerbahce dan hari ini. Sekarang kami bisa merasa percaya diri dan nyaman menghadapi tantangan berikutnya. Atmosfernya luar biasa. Kami menikmati Liga Champions bersama para suporter dan menikmatinya bersama-sama."

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Ujian berat menanti Villa yang kembali bangkit

Pasukan Emery kini akan berupaya meraih kemenangan kandang pertama mereka di liga musim ini saat menjamu Manchester City di Villa Park akhir pekan ini. Raihan sembilan poin dari tiga pertandingan di Eropa telah memulihkan kepercayaan diri skuad setelah awal musim yang sulit. Bulan depan, klub asal Midlands itu akan mempertaruhkan rekor sempurnanya di Liga Champions melawan pemuncak klasemen La Liga, Barcelona.