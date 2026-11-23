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Manajer Aston Villa Unai Emery meredam kekhawatiran soal kondisi lapangan RAMS Park menjelang laga penting Liga Champions pada Selasa. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan taktis meski atmosfer di Istanbul diperkirakan akan mengintimidasi.

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Emery tak mau jadikan kondisi lapangan sebagai alasan

Emery menegaskan bahwa ia tidak akan menerima kondisi lapangan sebagai alasan saat timnya menghadapi Galatasaray di Liga Champions pada Selasa. Berbicara di Bodymoor Heath sebelum skuad bertolak ke Turki, sang manajer menekankan bahwa kedua tim harus menghadapi kondisi lapangan apa pun yang menanti mereka di Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Ia tetap yakin bahwa rutinitas persiapan klub, yakni berlatih di markas sendiri alih-alih di luar negeri, merupakan pendekatan terbaik untuk laga Eropa ini.

"Kondisi lapangan besok penting, tetapi itu bukan alasan karena kedua tim sama-sama menghadapinya. Kami siap dan fokus pada pertandingan, hanya memikirkan dan menganalisis lawan. Lalu, seperti apa pun kondisi lapangannya, semoga sebaik mungkin, kami akan bermain selama 90 menit. Lapangan tidak mengubah rencana kami. Saya tidak tahu seperti apa kondisinya nanti, tetapi baik atau buruknya lapangan akan berlaku bagi kami dan mereka," jelas manajer Villa itu melalui situs resmi klub.

Mewaspadai ancaman Galatasaray

Juara Turki itu menghadirkan ancaman besar, dan Emery segera menyoroti kualitas individu maupun kolektif di skuad Galatasaray. Meski penyerang bintang Victor Osimhen dan pemain sayap Rafael Leao menyita banyak perhatian, manajer Villa itu menilai bahaya sesungguhnya terletak pada energi kolektif yang dibangkitkan pendukung tuan rumah serta intensitas pendekatan taktis tim asal Turki tersebut.

"Mereka memiliki pemain berkualitas, baik secara kolektif maupun individu, yang biasanya mampu menunjukkan kemampuan mereka. Tentu saja, Osimhen adalah penyerang yang sangat penting, Leão adalah pemain sayap yang sangat bagus, tetapi mereka memiliki pemain lain yang bisa menggantikan keduanya dalam skema permainan mereka. Bagi saya, hal terpenting dari Galatasaray adalah cara mereka bersaing dan bermain sebagai tim, energi mereka di stadion sendiri, serta gagasan taktis kolektif mereka, karena mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus dalam duel," ujar Emery.

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Menilai kiprah di kompetisi Eropa

Dengan sembilan poin dari empat pertandingan pertama, Villa berada dalam posisi kuat menjelang pertandingan kelima fase liga. Emery terus mencermati klasemen. Ia mengakui bahwa finis di delapan besar merupakan impian yang realistis, tetapi persaingan semakin ketat seiring tim-tim unggulan yang biasanya mendominasi mulai menemukan ritme dalam format baru kompetisi ini.

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"Setiap pertandingan memberi kami banyak informasi dan gambaran tentang berapa poin yang kami perlukan untuk terus berfokus pada kompetisi ini dengan target yang berbeda. Jadi, setelah memainkan empat pertandingan dan meraih sembilan poin, kami masih punya peluang masuk delapan besar. Namun, kami bukan favorit karena dalam format Liga Champions yang berbeda ini, yang dimulai dua tahun lalu, tim-tim favorit biasanya masih beradaptasi," aku pelatih asal Spanyol itu.

Perebutan tempat di delapan besar

Emery mengingatkan bahwa mengejutkan klub-klub elite akan semakin sulit seiring berjalannya fase liga. Ia menunjukkan bahwa tim-tim besar Eropa kini berfokus memaksimalkan selisih gol dan perolehan poin agar tidak terpeleset, sehingga ruang untuk melakukan kesalahan bagi klub seperti Villa semakin sempit. Namun, target tim Liga Primer itu tetap jelas: mengamankan tiket langsung ke fase gugur.

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"Biasanya, jika melakukan beberapa kesalahan, Anda bisa kehilangan tempat di delapan besar. Untuk tim-tim favorit, sekarang Anda bisa melihat bagaimana kompetisi ini berjalan. Mereka berusaha meraih poin, bahkan mencetak banyak gol. Jadi, makin lama akan makin sulit masuk delapan besar karena makin sulit mengejutkan tim-tim favorit. Namun, kami harus menjalankan tugas kami dengan memikirkan setiap pertandingan," pungkas Emery.