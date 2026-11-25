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Al Ahly asal Mesir, yang dipimpin Mahmoud El Khatib, mengeluarkan sejumlah keputusan tegas menyusul kekalahan 2-0 yang dialami tim utama dari Pyramids di Liga Primer pada Senin lalu.

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Kekalahan tersebut memicu gelombang kemarahan besar di kalangan suporter klub, mengingat buruknya penampilan tim dalam laga itu dan ketidakmampuan mereka mengimbangi Pyramids.

Hanya beberapa jam setelah pertandingan, Al Ahly mengumumkan pemecatan pelatih kepala asal Maroko, Hussein Ammouta, di tengah kritik luas yang menyasar dirinya akibat performa Al Ahly yang naik turun musim ini.

Pada Rabu hari ini, Al Ahly merilis pernyataan resmi yang berbunyi: "Markas klub malam ini menjadi tempat rapat panjang yang dihadiri Yassin Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi, selaku pengawas sepak bola, serta melalui sambungan telepon dengan Mahmoud El Khatib, presiden klub, guna mendengar pandangannya mengenai berbagai hal terkait sektor sepak bola, dengan kehadiran Wael Gomaa, direktur sepak bola, dan Samy Komsan, pelatih kepala."

Pernyataan itu melanjutkan: "Telah disepakati hal-hal berikut: menyetujui susunan staf kepelatihan yang diajukan Samy Komsan, menginstruksikan untuk membuka pintu bagi tawaran terhadap sejumlah pemain yang lalai menjalankan kewajibannya kepada klub,

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memberikan kesempatan kepada wajah-wajah muda yang menjanjikan sesuai dengan visi pelatih kepala, menegaskan kepercayaan penuh kepada para pemain yang tampil dengan karakter Al Ahly, serta menyempurnakan struktur sektor sepak bola dengan menunjuk direktur olahraga asing yang memiliki visi dan pengalaman luas dalam perencanaan, dan mengaktifkan komunikasi yang produktif di dalam sistem sepak bola klub."

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Dalam pernyataan lainnya, Al Ahly mengumumkan susunan baru staf kepelatihan sebagai berikut:

Samy Komsan sebagai pelatih kepala, Yasser Radwan sebagai pelatih umum, Amr Anwar sebagai pelatih umum, Hamada El Sayed sebagai pelatih, Wassim Hamdy sebagai pelatih fisik, dan Hady Mohamed sebagai analis performa.

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Al Ahly menelan kekalahan pertamanya di Liga Primer musim ini saat menghadapi Pyramids, sehingga koleksi poinnya tertahan di angka 20 di peringkat ketiga, terpaut 7 poin dari Pyramids di puncak klasemen dan dua poin di belakang Zamalek di posisi kedua.

Pada Selasa malam, direktur sepak bola Wael Gomaa memutuskan menjatuhkan sanksi berlipat kepada para pemain serta membekukan hak finansial seluruh pemain hingga batas waktu yang belum ditentukan.

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Wael Gomaa juga menyeret Ahmed Reda ke penyelidikan atas tindakan yang dilakukan sang pemain selama laga melawan Pyramids, dan diputuskan pula bahwa masalah ini akan dibawa ke para pengawas sepak bola klub.

Keputusan tersebut diambil setelah insiden "meludah" ke arah suporter dalam pertandingan melawan Pyramids, sementara sang pemain menegaskan bahwa ludahnya tidak ditujukan kepada suporter, melainkan gerakan spontan saat melakukan pemanasan.

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Komsan mengambil alih tanggung jawab untuk sementara menggantikan Ammouta, hingga klub merekrut pelatih kepala asing yang baru.

Komsan dijadwalkan menjalani laga pertamanya bersama Al Ahly pada Minggu mendatang, menjamu Primeiro de Agosto asal Angola dalam laga pembuka Grup A fase grup Piala Konfederasi CAF.