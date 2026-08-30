Liga Spanyol (La Liga) mengumumkan jadwal pertandingan pekan kelima, keenam, dan ketujuh kompetisi.

Menurut akun resmi liga di "X", pekan kelima akan digelar antara Jumat 11 September hingga Senin 14 September mendatang.

Barcelona akan bertandang ke markas Levante pada Minggu 13 September, pukul 16.15 waktu Spanyol atau pukul 17.15 waktu Kairo dan Mekkah.

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Sekali lagi, Real Madrid akan bermain sebelum Barcelona, sehingga memberi tim asuhan Mourinho peluang untuk menekan Barcelona demi puncak klasemen jika menang atas Rayo Vallecano di Stadion Bernabeu pada Sabtu 12 pukul 22.00 waktu Mekkah dan Kairo.

Atletico Madrid menutup pertandingan hari Minggu pukul 21.00 dengan menghadapi Real Sociedad di Stadion Anoeta, dan masih harus dilihat apakah Julian akan tersedia untuk tampil.

Sementara pekan keenam menyaksikan pertandingan antara Real Madrid dan Elche, yang digelar pada Selasa 15 September, pukul 22.30 waktu Mesir dan Arab Saudi, di Stadion "Manuel Martinez Valero".

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Barcelona menghadapi Racing Santander pada keesokan harinya pukul 22.30 waktu Mesir dan Arab Saudi, di Stadion "Spotify Camp Nou", dan sebelumnya pada hari yang sama Atletico Madrid bermain melawan Osasuna.









Sementara pekan ketujuh menyaksikan digelarnya derby Madrid, antara Real Madrid dan Atletico, pada 20 September, pukul 17.15 waktu Mekkah dan Kairo, di Stadion Metropolitano.

Barcelona bertandang ke markas Sevilla pada 19 September mendatang, pukul 22.00 waktu Mekkah dan Kairo.