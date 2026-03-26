Umpan yang luar biasa dari Arda Güler! Impian Turki untuk lolos ke Piala Dunia tetap hidup setelah menang 1-0 atas Rumania

Pada menit ke-53, Ferdi Kadioglu dari klub Liga Premier Brighton & Hove Albion mencetak gol pembuka 1-0 ke gawang Rumania dalam semifinal babak playoff Piala Dunia, setelah melakukan sprint singkat dan melepaskan tendangan keras. Namun, yang menjadi kunci gol tersebut adalah umpan indah dari Arda Güler, bintang Real Madrid. Dari sisi tengah lapangan kanan, Güler melepaskan umpan yang tepat sasaran ke dalam kotak penalti kepada Kadioglu.

Gol pembuka bagi Turki dalam pertandingan yang hingga saat itu berjalan cukup monoton, di mana Turki memang menguasai bola lebih banyak, namun tidak memiliki banyak peluang. Tim Turki berhasil mempertahankan skor 1-0 hingga akhir pertandingan dan kini akan menghadapi pemenang pertandingan antara Slovakia melawan Kosovo di final.