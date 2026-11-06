Klub Ferencvaros secara mengejutkan menang 2-0 atas AC Milan di San Siro, tetapi perjalanan seorang suporter fanatik asal Hungaria ke Milan tidak berakhir bahagia. Polisi menyatakan telah mengidentifikasi pria berusia 50 tahun itu saat pemeriksaan di pintu masuk stadion. Ia sebelumnya terlihat di Piazza Duomo mengenakan kaus bergambar wajah Benito Mussolini. Setelah ditemukan di pintu putar San Siro, suporter fanatik asal Hungaria itu diselidiki tanpa ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang 205/1993, sementara kausnya disita.

Kepala Kepolisian Milan juga menjatuhkan kepada suporter asing itu tindakan pencegahan berupa Daspo selama lima tahun, yang melarangnya memasuki seluruh fasilitas olahraga di Italia dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya tempat pertandingan sepakbola digelar. Kepolisian Negara Italia masih melakukan upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang merupakan tindak pidana di Piazza Duomo sebelum pertandingan.