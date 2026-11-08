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Menurut Uli Hoeneß, Vincent Kompany akan segera kembali duduk di bangku pelatih FC Bayern München.

Seperti diungkapkan tokoh penting FCB itu dalam acara "Sonntags-Stammtisch" di BR , pria asal Belgia tersebut diperkirakan "kembali dalam dua atau tiga minggu". Hoeneß memperjelas: "Jadi, setelah jeda internasional, dia akan kembali duduk di bangku pelatih."

Kompany kolaps di kompleks latihan klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu di Säbener Straße pada akhir Oktober dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Belakangan, penyebab kejadian itu didiagnosis sebagai iritasi selaput otak (meningismus). Kini, pria berusia 40 tahun itu menjalani pemulihan di rumah. Sejak itu, tugasnya diambil alih oleh asisten pelatih Aaron Danks.

Jika perkiraan Hoeneß terbukti benar, Kompany bisa kembali mendampingi tim dari tepi lapangan saat menghadapi 1. FC Köln di Bundesliga pada 20 November. Lima hari kemudian, mereka akan menghadapi OSC Lille di Liga Champions (25 November), sebelum bertandang ke markas HSV pada Sabtu berikutnya.

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Menurut Hoeneß, Kompany memaksakan diri: "Bekerja 12 jam sehari"

Hoeneß menilai Kompany mungkin telah memaksakan diri. "Dia bekerja 12 jam sehari, enam hari seminggu. Itu terlalu berat," kata presiden kehormatan tersebut. Keterangan itu kurang lebih sejalan dengan pernyataan ayah Kompany, Pierre, yang mengungkapkan kepada Spiegel dalam sebuah artikel profil panjang tentang putranya bahwa Kompany berada di kompleks latihan Bayern hingga 14 jam. Pierre Kompany bahkan mengatakan kepada surat kabar Bild bahwa putranya bekerja hingga 18 jam dan jarang bertemu ketiga anaknya pada hari kerja.

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Untuk sementara, FC Bayern bahkan memberlakukan larangan ketat terkait sepak bola bagi Kompany, seperti dilaporkan surat kabar Bild. Menurut laporan itu, semua pengunjung diminta untuk tidak membicarakan sepak bola dengan pelatih FCB tersebut agar ia bisa sepenuhnya fokus pada pemulihannya.

Beberapa hari sebelum kolaps, pelatih FCB itu terserang infeksi virus. Meski terlihat lemah, ia tetap mendampingi timnya saat menghadapi RB Leipzig (6:1) dan FC Arsenal (2:2). "Sungguh tidak mudah membuat Vincent beristirahat," aku Danks dalam konferensi pers menjelang laga melawan Arsenal, saat ia untuk pertama kalinya menggantikan Kompany musim ini.

Getty Images

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Bagaimana hasil FC Bayern tanpa Vincent Kompany?

Menjelang laga melawan Mainz, Danks, yang juga menggantikan Kompany dalam konferensi pers dan wawancara televisi, belum mau memperkirakan kapan atasannya akan kembali. "Kami belum menetapkan tanggal, tetapi jeda internasional memberi kesempatan yang baik untuk mempertimbangkan semuanya dan menilai kapan dia akan kembali," katanya.

Tanpa Kompany, Bayern meraih empat kemenangan, masing-masing atas SC Freiburg (3:1), 1. FC Magdeburg (DFB-Pokal, 6:1), Atletico Madrid (Liga Champions), dan Mainz 05 (2:1), serta bermain imbang 2:2 melawan BVB dalam laga papan atas.