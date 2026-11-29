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Uli Hoeneß berbicara setelah Bayern kembali menjalani laga penuh gejolak melawan HSV. Ia menyikapi hasil yang mengecewakan, rentetan cedera, dan penampilan Kimmich belakangan ini dengan cara yang patut dicermati.

FC Bayern benar-benar sedang melewati hari-hari penuh gejolak. Salah satu penyebabnya adalah rentetan cedera yang luar biasa. Setelah Harry Kane, Ismael Saibari (keduanya mengalami robekan ligamen sindesmosis), Jamal Musiala (robekan serat otot), dan Manuel Neuer (cedera tendon), kini Konrad Laimer juga mengalaminya.

Pemain asal Austria yang selama ini menjadi andalan itu masuk daftar pemain yang harus absen lama setelah mengalami "cedera dislokasi tendon pada pergelangan kaki kanan" saat melawan HSV pada Sabtu. Masalah ketersediaan pemain yang dihadapi Vincent Kompany pun semakin parah.

Dengan mempertimbangkan situasi itu, Uli Hoeneß ingin memuji para pemain Bayern yang masih bisa tampil. Mereka juga harus menghadapi HSV tanpa Michael Olise, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies, meski hanya bermain imbang 0-0 di Hamburg.

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"Saya mengucapkan selamat kepada tim. Saya melihat perjuangan yang luar biasa, terutama saat kami bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Jangan lupa, setelah Konrad Laimer cedera, kami harus bermain tanpa sembilan pemain penting," tegas Hoeneß.

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Uli Hoeneß Bersikap Lunak terhadap Joshua Kimmich

Alih-alih mengecam wakil kapten Kimmich, yang baru saja melontarkan kritik tajam pada pertengahan pekan, atas kartu merah akibat tindakan kasarnya sesaat sebelum turun minum, yang disebut Kimmich sendiri "sama sekali tidak bisa dimaafkan", Hoeneß justru bersikap lunak. "Setiap orang boleh melakukan kesalahan sesekali, dan persoalan itu selesai," kata Hoeneß mengenai tindakan Kimmich pada Sabtu.

Padahal, pemain berusia 31 tahun itu sendiri tidak menunjukkan banyak kelunakan terhadap pimpinan klub pada pertengahan pekan. Ia melontarkan kritik kepada mereka setelah Bayern kalah 1-2 dari Lille di Liga Champions terkait persoalan Jamal Musiala. Menurutnya, sikap para petinggi Bayern terhadap Musiala di hadapan publik "tidak mencerminkan Bayern".

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Hoeneß sendiri pertama kali memicu perdebatan mengenai gaji yang sangat besar pemain menyerang berbakat yang terus dirundung masalah itu pada awal November. Menurutnya, Musiala saat ini tidak lagi mampu membenarkan besaran gaji tersebut lewat penampilannya. Hoeneß mengangkat persoalan itu melalui pernyataannya yang mengundang perhatian di Bayerischer Rundfunk , sebelum Karl-Heinz Rummenigge melontarkan pernyataan yang jauh lebih keras pada Jumat, di sela laga Bayern yang berakhir 1-1 melawan 1. FC Köln.

"Sudah diketahui bahwa ia memiliki masalah kesehatan. Dan sudah diketahui bahwa ia memiliki kontrak dengan nilai yang sangat besar," kata Rummenigge merujuk pada disfungsi neurologis yang didiagnosis pada Musiala pada April 2025 , yang memicu episode hilangnya kesadaran sesaat. "Apa yang kami ketahui sayangnya menunjukkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini."

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Karena itu, pihak klub harus "berbicara dengan pemain, dengan keluarganya, dan terutama dengan agensinya, sebab dengan segala hormat, jumlah tersebut tidak lagi bisa dibenarkan," lanjut Rummnigge, yang bahkan ditanya tentang kemungkinan penjualan Musiala. "Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub atau ada klub lain yang mau membelinya dalam kondisi seperti ini," jawab Rummenigge.

Pernyataan Rummenigge membuat situasi seputar kondisi dan kontrak Musiala memanas sedemikian rupa hingga para penasihatnya datang ke Säbener Straße pada Selasa lalu untuk mengupayakan perdamaian. Sehari kemudian, Kimmich mengecam perilaku para petinggi klub, tetapi tampaknya kritiknya terutama ditujukan kepada Rummenigge.

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Pernyataan Rummenigge itu, menurut Kimmich, "sama sekali tidak bisa diterima": "Hal seperti ini tidak boleh sampai ditimpakan kepada seorang pemain." Menurut kicker , perkataan Kimmich sama sekali tidak mengganggu Hoeneß. Bagaimanapun, sebagai kapten ia "tentu saja" boleh membela tim. Namun, gelandang tersebut kemungkinan besar akan absen membela Bayern di Bundesliga hingga akhir tahun karena harus menjalani skorsing tiga pertandingan.

Getty Images

Uli Hoeneß Peringatkan Para Pesaing FC Bayern

Sementara itu, Bayern diperkirakan setidaknya bisa kembali mengandalkan Serge Gnabry, Alphonso Davies, dan Michael Olise menjelang akhir tahun. Gnabry dan Davies sudah kembali berlatih bersama tim pada Jumat setelah pulih dari cedera otot. Olise, yang mengalami memar menyakitkan pada kaki saat melawan 1. FC Köln, diperkirakan kembali masuk skuad, baik dalam laga DFB-Pokal melawan Hertha BSC pada Selasa mendatang maupun dalam laga liga melawan SC Paderborn pada Jumat berikutnya.

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Membatasi kerugian kini menjadi prioritas di Säbener Straße. Bayern juga harus berupaya meraih hasil yang masih terhormat di Bundesliga dan fase liga Liga Champions, agar bisa kembali bersaing pada tahun baru dengan para pemain yang pulih dan tenaga yang lebih segar. Di Bundesliga, jarak mereka dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund bisa bertambah menjadi empat poin pada Minggu malam. Di Liga Champions, mereka tertinggal dua poin dari posisi kedelapan, yang memberikan tiket langsung ke babak 16 besar.

"Saya sangat yakin kami akan keluar dari rentetan kemalangan ini dengan lebih kuat. Kalau itu terjadi, sejumlah pihak harus bersiap menghadapi kami," kata Hoeneß, memperingatkan para pesaing yang mungkin sudah mulai berharap melihat Bayern terpuruk.