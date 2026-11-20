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Perdebatan soal Jamal Musiala berlanjut. Dewan pengawas Bayern Munich kabarnya telah mengambil sikap yang jelas.

Meski saat ini jarang bermain, persoalan Jamal Musiala tampaknya menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di Bayern Munich. Beberapa pekan lalu, Uli Hoeneß memicu kehebohan lewat pernyataannya tentang masalah kesehatan sang pemain berusia 23 tahun dalam kaitannya dengan kontraknya yang bernilai besar .

Seperti dilaporkan Sport Bild, dewan pengawas Bayern sepenuhnya mendukung presiden kehormatan sekaligus mantan manajer klub tersebut. Sikap itu disebut terlihat jelas dalam rapat dewan pengawas pada Senin. Hoeneß sebelumnya berbicara tentang sebuah "dilema" kepada BR .

"Dia mengidap penyakit yang tidak bisa begitu saja disembuhkan, tetapi cukup dapat dikendalikan dengan obat-obatan," kata Hoeneß, lalu melontarkan pemikiran yang mengundang perhatian: "Namun, apakah dia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu... "

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Cedera apa yang dialami Jamal Musiala?

Musiala berulang kali mengalami kemunduran dalam pemulihannya setelah cedera parah saat Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025 dan bermasalah dengan robekan serat otot sejak akhir September . Namun, setidaknya ia diperkirakan akan kembali bermain saat menghadapi Köln pada Jumat malam.

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Selain itu, setelah ia dua kali kolaps selama persiapan musim ini, terungkap bahwa pemain tim nasional Jerman tersebut mengalami disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat yang muncul sesekali, tetapi dapat ditangani dengan baik . Absans merupakan salah satu bentuk kejang epilepsi.

"Sekarang dia tetap menerima gaji. Namun, bayangkan jika Bayern Munich sekarang mempertanyakan kontraknya," lanjut Hoeneß dengan pernyataan yang kembali mengundang perhatian. Ia menegaskan: "Apa yang mampu dia berikan sekarang tidak lagi seperti yang tertera dalam kontrak." Ketika ditanya lebih lanjut, tokoh senior Bayern itu membenarkan bahwa penyakit tersebut tidak diatur dalam kontrak Musiala.

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Apa kata Jan-Christian Dreesen dan Vincent Kompany tentang Jamal Musiala?

Jan-Christian Dreesen, pimpinan dewan eksekutif klub, beberapa hari lalu telah menyatakan di depan publik bahwa ia memahami pernyataan Hoeneß. "Saya rasa Uli Hoeneß terutama didorong oleh dua hal: kekhawatiran terhadap klub, tetapi juga tanggung jawab terhadap pemain," katanya dalam sebuah acara Abendzeitung.

Dreesen menambahkan: "Kita semua juga punya tanggung jawab terhadap klub. Kami berharap Jamal kembali. Dia tentu akan membutuhkan waktu. Kami akan mengevaluasinya dan duduk bersama keluarga serta manajemennya. Entah kami akan senang karena dia kembali menjadi Jamal yang dulu, atau jika dalam proses menuju ke sana dia menjadi berbeda, kami harus berbicara satu sama lain." Dreesen tidak menjelaskan apa yang ingin ia bicarakan saat itu. Ia juga tidak menjawab kapan menurutnya pembicaraan semacam itu perlu dilakukan.

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Ketika para petinggi Bayern terutama mengkhawatirkan aspek ekonomi, pelatih Vincent Kompany, yang telah pulih dari sakit, ingin lebih berfokus pada aspek olahraga dalam konferensi pers pada Kamis. "Kami merasa dan yakin bahwa Jamal akan kembali ke lapangan dan menunjukkan kemampuannya," jelasnya. "Peran saya adalah memastikan Jamal sukses di Bayern Munich dan keluar dari situasi ini sebagai versi dirinya yang lebih baik."