Ulasan Pertandingan Yordania vs Argentina di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Yordania vs Argentina: Rincian Pertandingan

Pertandingan Yordania vs Argentina akan dimulai pada 28 Juni 2026 pukul 02:00 GMT dan 22:00 EST (pada 27 Juni).

Getty Images

Yordania vs Argentina: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di California ini memiliki implikasi yang sangat besar, karena kedua negara berupaya memperkuat atau menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan yang sangat intens pada Matchday 2. Setelah putaran kedua pertandingan yang benar-benar mengguncang dinamika awal turnamen, margin kesalahan di San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) telah menyusut drastis. Kedua tim menuju Santa Clara dengan kesadaran bahwa adaptasi taktis dan pemulihan fisik yang cepat dari pertandingan-pertandingan yang melelahkan tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Yordania, Jamal Sellami, harus memastikan timnya mempertahankan fokus pertahanan dan efisiensi yang tajam, memanfaatkan disiplin taktis yang keras untuk menguasai permainan melawan lawan elit. Tim "The Chivalrous" akan mengandalkan titik-titik serangan dinamis inti mereka dan permainan transisi yang berbahaya di bawah bimbingan Sellami untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan mencoba menembus barisan pertahanan Amerika Selatan yang sangat disiplin dan kuat secara fisik. Di hadapan mereka berdiri tim Argentina yang kokoh secara struktural dan ambisius, dipimpin oleh Lionel Scaloni yang berpengalaman. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kokoh dan kualitas teknis kelas dunia, La Albiceleste asuhan Scaloni memiliki daya serang yang mematikan serta pola permainan agresif yang berkembang pesat saat disiplin sempurna sangat dibutuhkan di bawah tekanan turnamen yang maksimal.

Diselenggarakan di Stadion San Francisco Bay Area yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit antara penyesuaian taktis Sellami dan Scaloni. Kedua tim tidak boleh mengalami lagi keruntuhan pertahanan saat transisi, sehingga komunikasi di lini tengah dan pergerakan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. Argentina akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk mengukuhkan status mereka sebagai tim yang pasti lolos secara otomatis di bawah kepemimpinan Scaloni yang tegas, sementara Yordania memasuki lapangan dengan semangat untuk memanfaatkan skema taktis Sellami, memaksimalkan performa fisik mereka, dan meraih hasil bersejarah melawan raksasa sepak bola. Dengan kemungkinan klasemen grup yang semakin jelas, betapa pentingnya memastikan tempat di babak gugur akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026

Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Argentina 2–0 Austria

Skuad asuhan Scaloni menampilkan permainan yang sangat disiplin dan dominan serta penuh kelas di Dallas Stadium, menjaga gawang tetap tak kebobolan untuk mengalahkan Austria dengan kemenangan krusial 2–0. Bertekad untuk bangkit dan menegaskan dominasi penuh mereka di grup, La Albiceleste memimpin skor pada menit ke-38 ketika maestro Lionel Messi mencetak gol lewat tendangan akurat setelah sebelumnya gagal mengeksekusi penalti di awal pertandingan.

Austria mengawali pertandingan dengan mengutamakan stabilitas pertahanan, namun kesulitan menciptakan peluang-peluang di area tengah secara konsisten melawan tekanan Argentina yang dinamis. Strategi pertahanan Scaloni — yang dipimpin oleh Cristian Romero dan Lisandro Martínez — berhasil menetralisir ancaman lawan dengan sempurna, menutup ruang-ruang di tengah lapangan, dan mempersempit jalur transisi. Organisasi struktural mereka benar-benar mendominasi di babak kedua, dan Messi berhasil mengunci kemenangan di menit-menit akhir dengan mencetak gol keduanya jauh di masa tambahan waktu (90+5′) untuk mengamankan tiga poin penuh.

Baca selengkapnya: Lionel Messi adalah raja Piala Dunia! Ikon Argentina ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah mengatasi kekecewaan akibat penalti melawan Austria

Getty Images

Yordania 1–2 Aljazair

Pasukan Sellami mengalami frustrasi taktis yang luar biasa di San Francisco Bay Area Stadium, kehilangan momentum di akhir pertandingan dan menelan kekalahan telak 2–1 dari tim Aljazair yang sangat klinis. Tim "Chivalrous" awalnya menjalankan strategi babak pertama dengan sempurna, memecah kebuntuan pada menit ke-36 ketika gelandang Nizar Al-Rashdan memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan untuk memberikan momentum penuh kepada timnya menjelang jeda.

Namun, formasi Yordania hancur di babak kedua akibat tekanan tanpa henti dari tekanan Aljazair yang dinamis. Pasukan Sellami mengandalkan tulang punggung fisik yang kokoh untuk menguasai sebagian besar area tengah lapangan, tetapi organisasi pertahanan mereka retak pada menit ke-69 ketika Nadhir Benbouali mencetak gol penyama kedudukan yang klinis. Kehilangan bola secara ceroboh saat transisi terbukti fatal di akhir pertandingan ketika Amine Gouiri mencetak gol penentu kemenangan yang cermat pada menit ke-82. Meskipun mengubah pola serangan mereka di menit-menit akhir, Yordania tidak mampu menembus barisan pertahanan yang kokoh, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa dari Grup J.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Yordania (Jamal Sellami)

Sellami tidak perlu sepenuhnya meninggalkan pola serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan tim "Chivalrous" meraih keunggulan krusial di laga pembuka melawan Aljazair. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, dan keunggulan dalam transisi yang didorong oleh opsi-opsi fleksibel seperti Musa Al-Taamari membuktikan bahwa Yordania memiliki perangkat taktis yang diperlukan untuk menjadi ancaman serius di panggung global.

Namun, Sellami harus memastikan timnya tetap fokus penuh dalam bertahan saat menghadapi tim-tim yang mampu menguasai bola secara efisien. Dalam laga sebelumnya, formasi agresif Yordania sesekali meninggalkan ruang kosong yang luas ketika bek sayap mereka merangsek jauh ke sepertiga akhir lapangan, yang berujung pada kekalahan 2–1 yang pahit akibat keruntuhan di menit-menit akhir. Melawan tim Argentina yang dibangun atas dasar keunggulan fisik, taktik, dan atletis yang mengesankan, kehilangan bola dengan mudah saat dalam proses transisi akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Sellami harus berfokus pada poros gelandang bertahan - khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari gelandang jangkar seperti Noor Al-Rawabdeh dan Nizar Al-Rashdan untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para pemain serangan balik Amerika Selatan mengisolasi tiga bek belakangnya.

Argentina (Lionel Scaloni)

Scaloni tidak perlu sepenuhnya mengubah skema yang membuat timnya mampu mengendalikan ritme pertandingan saat meraih kemenangan meyakinkan 2–0 atas Austria. Kerangka pertahanan inti yang dipimpin oleh Cristian Romero dan Lisandro Martínez, ditambah kehadiran fisik Rodrigo De Paul di lini tengah, tetap menjadi aset utama di turnamen ini. Namun, Matchday 3 menuntut penyesuaian ofensif yang tajam dalam cara tim mengontrol dan mengembangkan serangan saat menghadapi barisan pertahanan yang tangguh.

Menghadapi tekanan tinggi yang agresif dan transisi cepat dari Yordania, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan jalur serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Scaloni harus berfokus pada lini tengah, dengan menginstruksikan pemimpin teknis seperti Alexis Mac Allister dan Enzo Fernández untuk menggerakkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat Argentina maju, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan kosong oleh bek sayap Yordania yang ikut maju. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung untuk meregangkan barisan pertahanan Yordania akan sangat penting untuk memecah formasi kompak mereka. Perluasan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh bintang utama Lionel Messi, sekaligus mencegah koridor tengah tercekik sepenuhnya oleh kerumunan pemain.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

Berita tim Yordania

Skuad asuhan Sellami sangat termotivasi untuk bangkit dari kekalahan tipis mereka melawan Aljazair, dan mereka memasuki pertandingan penting ini dengan kondisi fisik yang prima serta tanpa ada pemain yang diskors. Yordania akan berusaha memanfaatkan formasi 3-4-3 yang seimbang. Penjaga gawang andal Yazeed Abulaila tetap mempertahankan posisinya di bawah mistar, dilindungi oleh tiga bek tengah yang terdiri dari Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, dan Husam Abu Dahab. Perlu dicatat, Abu Dahab masih membawa kartu kuning dari Matchday 2 dan harus berhati-hati untuk menghindari peringatan akumulasi kartu yang dapat mengubah jalannya turnamen.

Di lini tengah, Ihsan Haddad dan Mohammad Abu Taha akan memberikan cakupan transisi yang luas sebagai bek sayap. Di lini tengah, duet Noor Al-Rawabdeh dan Nizar Al-Rashdan — yang terakhir baru saja mencetak gol klinis di babak pertama melawan Aljazair — akan berusaha memecah pembangunan serangan tengah Argentina. Lini depan tetap dalam kondisi prima dan sangat eksplosif, dipimpin oleh pemain andalan Musa Al-Taamari di sayap kanan, Mahmoud Al-Mardi di sayap kiri, serta Ali Olwan yang bertindak sebagai penyerang tengah.

Berita tim Argentina

Scaloni memiliki keuntungan berupa skuad yang sepenuhnya siap dan dalam kondisi prima, tanpa adanya kekhawatiran cedera baru atau pemain yang absen akibat skorsing, setelah kemenangan meyakinkan mereka atas Austria. La Albiceleste diperkirakan akan mempertahankan formasi 4-4-2 yang dinamis dan seimbang. Kiper elit Emiliano Martínez menguasai kotak penalti di belakang barisan empat bek yang kokoh. Cristian Romero dan Lisandro Martínez menjadi tulang punggung pertahanan tengah, diapit oleh Nahuel Molina di sisi kanan dan Facundo Medina di sisi kiri. Medina saat ini menjadi satu-satunya bek Argentina yang berada di ujung tanduk setelah menerima kartu kuning di Texas.

Lini tengah menyeimbangkan tekanan fisik yang intens dengan distribusi bola kelas dunia, di mana Rodrigo De Paul dan Thiago Almada memberikan kecerdasan taktis di sayap, sementara Alexis Mac Allister dan Enzo Fernández mengatur ritme serangan vertikal dari posisi tengah yang dalam. Terakhir, lini serang Argentina tetap mematikan dan tidak mengalami perubahan, dengan kapten ikonik Lionel Messi yang tiba di California dalam performa spektakuler setelah mencetak dua gol secara klinis pada Matchday 2, berduet bersama Lautaro Martínez untuk memimpin lini depan.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyiarkan langsung Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube

Pertandingan kunci antara Yordania vs Argentina

Getty Images

Lionel Messi vs Yazan Al-Arab

Setelah tampil sebagai titik fokus yang berbahaya dalam serangan Scaloni, Messi tetap menjadi ujung tombak lini depan Argentina yang penuh energi dan percaya diri. Ia beroperasi dengan mulus di belakang striker untuk memimpin serangan kreatif melawan Austria, menampilkan pertunjukan spektakuler dengan dua gol yang memukau. Untuk menembus formasi pertahanan Yordania yang kokoh secara fisik, peran Messi akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan pergerakan cerdasnya, keahlian menggiring bola kelas dunia, dan visi tajamnya untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik penjaga keluar dari posisi, serta membuka celah vital di sepertiga akhir lapangan bagi ancaman sayap seperti Thiago Almada untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya jatuh pada bek tengah Al-Arab, jangkar pertahanan vital di barisan belakang Sellami. Ia memimpin blok tengah selama pertandingan sebelumnya Yordania, berusaha mempertahankan formasi tiga bek di bawah tekanan luar biasa saat melawan Aljazair. Meskipun struktur pertahanan Yordania pernah mengalami momen-momen sulit dan kehilangan poin di menit-menit akhir, Al-Arab memiliki atribut fisik kelas atas dan dominasi udara untuk menantang penyerang-penyerang elit. Ia harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah bersama Abdallah Nasib dan Husam Abu Dahab, memastikan ia memanfaatkan posisinya untuk menetralisir pergerakan tajam Messi ke tengah dan mencegah Argentina mendapatkan momentum transisi sejak awal.

Nizar Al-Rashdan vs Alexis Mac Allister

Sebagai jantung dan mesin dinamis lini tengah Yordania pada Matchday 2, Al-Rashdan ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola dan membuka barisan pertahanan lawan bagi tim Chivalrous. Ia tampil gemilang di jantung lini tengah saat melawan Aljazair, menerobos ke depan untuk memberikan dorongan fisik yang vital dan mencetak gol pembuka timnya. Melawan Argentina, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan mengumpan ke arah sayap yang dilalui pemain sayap dinamis seperti Musa Al-Taamari. Jika Al-Rashdan diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi barisan belakang, visinya akan dengan mudah mengancam blok pertahanan Argentina.

Gelandang andalan Argentina, Mac Allister, berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir lancar itu. Ia menjadi tumpuan lini tengah pada Matchday 2, memberikan perlindungan taktis yang brilian serta distribusi bola secara horizontal selama kemenangan telak tanpa kebobolan atas Austria. Kerja defensifnya saat tidak menguasai bola dan kedisiplinannya dalam transisi akan diuji secara maksimal di San Francisco Bay Area Stadium. Mac Allister harus secara agresif mengatur posisinya bersama rekan di lini tengah, Enzo Fernández, untuk mempersempit ruang di tengah lapangan, menekan inisiatif pembangunan serangan Al-Rashdan, dan melindungi empat pemain belakangnya guna memastikan tim Asia tersebut tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Argentina bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup J saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup J telah membentuk persaingan yang sangat ketat. Argentina dengan nyaman memimpin klasemen dengan enam poin dan selisih gol +4, setelah secara resmi memastikan tempat mereka di babak gugur berkat kemenangan telak 2–0 atas Austria.

Hal ini menempatkan Aljazair di posisi kedua dengan empat poin dan selisih gol +1, berada di atas Austria (satu poin, selisih gol −2) setelah meraih kemenangan 2–1 yang penuh perjuangan atas Yordania. Yordania tetap terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin dan selisih gol −1. Pertandingan Matchday 3 yang akan datang di San Francisco Bay Area Stadium ini menjadi titik balik matematis mutlak bagi kedua negara saat mereka berjuang untuk mengamankan kualifikasi otomatis atau menyelamatkan skenario wild-card menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Argentina menang

Kemenangan bagi tim asuhan Scaloni akan mengantarkan La Albiceleste meraih sembilan poin sempurna, langsung mengunci posisi pertama di Grup J dan melaju dengan momentum unggulan terbaik. Sebaliknya, hasil ini akan membuat Yordania tetap di nol poin, secara resmi tersingkir dari turnamen dan mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia terlepas dari hasil pertandingan grup lainnya.

Jika Yordania menang

Jika pasukan Sellami berhasil meraih tiga poin penuh, hal itu akan menjaga harapan mereka di turnamen ini dengan mengangkat total poin mereka menjadi tiga. Untuk menyelamatkan peluang lolos otomatis sebagai runner-up grup, Yordania membutuhkan Austria mengalahkan Aljazair dalam pertandingan yang berlangsung bersamaan, ditambah dengan selisih gol yang menguntungkan agar bisa menyalip kedua negara tersebut. Jika Aljazair terhindar dari kekalahan, kemenangan Yordania akan menjebak mereka di posisi ketiga, sehingga nasib mereka sepenuhnya bergantung pada peringkat wild card posisi ketiga, di mana perolehan tiga poin membuat peluang mereka untuk bertahan sangat tidak pasti.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di California akan membuat Argentina nyaman dengan tujuh poin dan dijamin lolos sebagai juara grup, kecuali jika Aljazair meraih kemenangan telak atas Austria untuk menghapus selisih gol. Bagi Yordania, perolehan satu poin akan memastikan mereka finis di dua posisi terbawah. Hasil imbang secara matematis akan mengeliminasi "The Chivalrous", karena satu poin dengan selisih gol negatif secara historis tidak cukup untuk bersaing memperebutkan tiket wild-card ke Babak 32 Besar.

Berita tim & susunan pemain

Tim Jordan dilatih oleh Jamal Sellami, meskipun belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing menjelang pertandingan ini. Susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, juga belum merilis susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan pada tahap ini, dan tidak ada cedera atau skorsing yang tercatat dalam skuad. Mengingat Argentina telah memastikan tempat mereka di babak gugur, Scaloni mungkin akan memanfaatkan pertandingan ini untuk mengatur menit bermain para pemain kunci.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Yordania telah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan hanya sekali bermain imbang, yaitu saat bertanding 2-2 melawan Nigeria dalam pertandingan persahabatan pada bulan Maret. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Aljazair dalam pertandingan grup Piala Dunia kedua mereka, di mana gol Amine Gouiri di menit-menit akhir mengakhiri harapan mereka untuk lolos. Mereka juga kalah 3-1 dari Austria dan 2-0 dari Kolombia dalam pertandingan persahabatan bulan Juni. Dalam lima pertandingan terakhirnya, Yordania mencetak lima gol dan kebobolan 11 gol.

Argentina telah memenangkan kelima pertandingan terakhir mereka, mencetak 15 gol dan tidak kebobolan sama sekali dalam rentetan tersebut. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Austria, di mana Messi mencetak dua gol. Mereka juga mengalahkan Aljazair 3-0 dalam laga pembuka Piala Dunia mereka dan mencatat kemenangan 5-0 dalam laga persahabatan melawan Zambia pada bulan Maret. Argentina tidak kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Yordania dan Argentina. Kedua negara ini belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan sepak bola internasional baru-baru ini, dan tidak ada data pertandingan historis yang disediakan untuk pertandingan ini.

Klasemen



