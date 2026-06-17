Ulasan Pertandingan Yordania vs Aljazair di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Pertandingan Yordania vs Aljazair akan dimulai pada 23 Juni 2026 pukul 03:00 GMT dan 23:00 EST (pada 22 Juni 2026).

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Yordania vs Aljazair: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di California Utara ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara dari Grup J ini berusaha bangkit dari kekalahan di hari pertama. Setelah kekalahan di Matchday 1 yang membuat kedua tim harus mengejar poin pertama mereka di turnamen ini — dengan Yordania mengalami kekalahan telak 3-1 saat melawan Austria dan Aljazair kalah 3-0 dari juara bertahan Argentina — margin untuk melakukan kesalahan di San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) telah menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke pantai dengan kesadaran bahwa pemulihan mental dan fisik dari laga pembuka yang intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Yordania, Jamal Sellami, harus segera menata kembali timnya yang kesulitan menghadapi efisiensi klinis lawan-lawan Eropa dalam debut bersejarah mereka. Sellami akan mengandalkan titik-titik serang dinamisnya — yang dipimpin oleh kecemerlangan kreatif sang ikon, Mousa Al-Tamari — untuk menyesuaikan strategi, mengendalikan tempo di sepertiga akhir lapangan, dan menembus barisan pertahanan Afrika yang sangat berpengalaman. Di hadapan mereka berdiri tim Aljazair yang tangguh secara struktural dan penuh semangat, dipimpin oleh Vladimir Petković. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain berlatar belakang taktis kelas atas, Fennecs memiliki pola pertahanan yang kokoh dan keunggulan transisi yang mematikan, yang bersinar saat disiplin yang sempurna sangat dibutuhkan.

Diselenggarakan di San Francisco Bay Area Stadium yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit penuh penyesuaian taktis. Tak satu pun tim yang bisa membiarkan terjadi kelemahan pertahanan lagi, sehingga komunikasi di lini tengah dan kemampuan melacak transisi dengan cepat menjadi elemen penentu. Aljazair akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk memulai kampanye mereka dan menegaskan status mereka sebagai penantang di babak gugur, sementara Yordania memasuki lapangan dengan semangat tak kenal takut, serangan balik yang lancar, dan ketajaman klinis untuk menghukum setiap kesalahan struktural Aljazair. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai mengkristal, betapa pentingnya menjaga harapan mereka untuk lolos ke Babak 32 Besar akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Austria 3-1 Yordania

Tim asuhan Jamal Sellami menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam debut bersejarah mereka di Piala Dunia FIFA di Santa Clara, meskipun serangkaian kejadian sial di babak kedua pada akhirnya membuat mereka harus menelan kekalahan 3-1 dari Austria. Tim Nashama tertinggal pada menit ke-20 ketika Romano Schmid melepaskan tendangan keras yang menakjubkan dari tepi kotak penalti yang melewati penjaga gawang Yazeed Abulaila. Yordania merespons dengan keberanian luar biasa setelah jeda, menciptakan sejarah ketika Ali Olwan memanfaatkan umpan dari Noor Al-Rawabdeh untuk mencetak gol penyama kedudukan yang luar biasa melalui aksi solo.

Tim debutan ini mampu mengimbangi lawan-lawan Eropa mereka langkah demi langkah dan bahkan sempat melihat gol Marko Arnautović dianulir oleh VAR karena handball. Namun, keberuntungan mereka sirna pada menit ke-76 ketika bek Yazan Al-Arab secara tidak sengaja membelokkan tendangan sudut ke gawangnya sendiri. Arnautović akhirnya memastikan kemenangan di akhir waktu tambahan melalui tendangan penalti, namun keberanian Yordania telah memberi mereka kepercayaan diri yang kuat menjelang Matchday 2.

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Argentina 3-0 Aljazair

Pasukan Vladimir Petković menampilkan pertahanan yang sangat disiplin di Kansas City, namun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh kehebatan individu kelas dunia saat juara bertahan Argentina menang 3-0. Tim Fennec Foxes langsung diuji secara taktis melawan blok pertahanan Amerika Selatan yang agresif, dan tertinggal pada menit ke-17 akibat gol pembuka yang klinis dan khas dari tendangan melengkung Lionel Messi.

Aljazair berjuang keras dan secara heroik berhasil menahan sang juara bertahan agar tidak mendekat selama sebagian besar pertandingan, dengan Anis Hadj Moussa menjadi ancaman tajam dalam serangan balik. Namun, tekanan Argentina yang mencekik akhirnya membuahkan hasil di babak kedua. Messi memanfaatkan bola pantul untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-60 sebelum melengkapi hat-trick bersejarahnya dengan tendangan presisi lainnya dari tepi kotak penalti 16 menit kemudian. Terlepas dari skor yang telak, organisasi struktural Aljazair yang kokoh selama satu jam pertama memberikan cetak biru yang kuat untuk pertandingan mereka di Santa Clara.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Yordania (Jamal Sellami): Konsolidasi pertahanan rendah & ketepatan di sepertiga akhir

Jamal Sellami tidak perlu meninggalkan semangat berani dan tempo tinggi yang memungkinkan Nashama secara historis menekan Austria dan bangkit kembali ke dalam pertandingan pada babak kedua. Pergerakan vertikal dan ketekunan individu yang tajam dari Ali Olwan membuktikan bahwa Yordania memiliki alat dasar untuk menciptakan peluang nyata di panggung global.

Namun, Sellami harus tanpa ampun memperbaiki kelemahan pertahanan dan kelelahan struktural yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan poin di akhir pertandingan. Dalam laga pembuka bersejarah mereka, formasi standar 3-4-3 Yordania sesekali kesulitan mempertahankan lebar struktural yang kohesif, sehingga celah-celah muncul di sepanjang garis pertahanan. Melawan tim Aljazair yang dibangun berdasarkan skema agresif dan berenergi tinggi, kehilangan bola saat transisi atau bermain terlalu pasif akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Sellami harus berfokus pada perisai gelandang bertahan, memastikan mereka melindungi tiga bek belakang dengan kokoh, mengunci ruang setengah lateral, dan mencegah para pengatur serangan teknis Aljazair membanjiri jalur tengah.

Aljazair (Vladimir Petković): Kecepatan transisi di lini tengah & serangan berlapis di sayap

Vladimir Petković tidak perlu sepenuhnya membongkar pola taktis pragmatis yang membuat timnya dengan heroik menahan tekanan berat dan membuat juara bertahan Argentina frustrasi selama sebagian besar pertandingan pembuka mereka. Kerangka pertahanan tetap menjadi aset yang andal, namun Matchday 2 menuntut penyesuaian serangan yang tajam dalam cara Fennecs mengendalikan dan mengembangkan penguasaan bola.

Melawan inti pertahanan Yordania yang kompak, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan jalur serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Petković harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan gelandang pengatur permainan untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi. Saat Aljazair melakukan serangan, mereka harus secara agresif menciptakan keunggulan jumlah pemain di sayap yang dinamis. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari bek sayap seperti Rayan Aït-Nouri untuk meregangkan bek sayap Yordania akan menjadi kunci untuk memecah formasi pertahanan mereka. Ekspansi lebar ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong bernilai tinggi bagi kapten Riyad Mahrez—yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Argentina—untuk dimanfaatkan dan mencegah serangan tercekik sepenuhnya di kerumunan tengah lapangan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

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Berita tim Yordania

Tantangan utama Jamal Sellami menjelang pertandingan di California Utara adalah memperkuat kohesi kolektif skuad debutan ini sambil mengelola pemulihan psikologis kelompok yang telah mencatat sejarah. Beruntung bagi Nashama, mereka keluar dari kekalahan pembuka 3-1 yang intens melawan Austria tanpa kekhawatiran cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Sellami memiliki skuad lengkap untuk dipilih.

Yordania akan mengandalkan formasi 3-4-3 yang sudah mapan. Staf medis dan pelatih akan bekerja sama erat dengan bek tengah Yazan Al-Arab untuk memastikan ia siap secara mental bangkit kembali setelah gol bunuh diri yang tidak disengaja di babak kedua. Al-Arab akan kembali berduet dengan Mohannad Abu Al-Nadi dan Abdallah Nasib untuk membentuk tembok pertahanan yang melindungi kiper Yazeed Abulaila. Di lini tengah, Noor Al-Rawabdeh dipastikan akan menjadi starter setelah memberikan assist brilian pada Matchday 1, memimpin lini tengah bersama Nizar Al-Rashdan, sementara Mohannad Abu Taha dan kapten Ihsan Haddad menangani tugas sebagai wing-back.

Titik fokus utama ancaman serangan Yordania tetap berada di lini depan. Ali Olwan akan dengan percaya diri mempertahankan posisinya sebagai ujung tombak setelah menampilkan performa luar biasa yang diakhiri dengan gol bersejarahnya. Ia akan didampingi oleh bintang Mousa Al-Tamari di sayap kanan dan Omer Al-Fakhouri di sayap kiri, dengan Sellami mengandalkan trio penyerang yang dinamis ini untuk menyuntikkan kecepatan vertikal maksimal dan memicu transisi klinis yang diperlukan guna mengacaukan pertahanan Aljazair.

Berita tim Aljazair

Vladimir Petković menghadapi teka-teki taktis dan pemulihan yang jauh lebih rumit saat ia mempersiapkan timnya untuk penampilan bangkit yang krusial. Topik pembicaraan terbesar seputar Les Fennecs adalah mengelola beban fisik yang sangat besar akibat kekalahan 3-0 di laga pembuka melawan juara bertahan Argentina, yang menuntut pergeseran pertahanan yang melelahkan dan berintensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan.

Fondasi struktural inti Aljazair akan berpusat pada formasi 4-3-3 yang seimbang. Di lini pertahanan, bek tengah Aïssa Mandi akan menjadi tumpuan di lini tengah bersama Ramy Bensebaini untuk memperbaiki kelengahan individu yang merugikan mereka di Kansas City. Bek kiri Rayan Aït-Nouri dan bek kanan Rafik Belghali harus menahan insting mereka untuk melakukan overlap agar sayap-sayap cepat Yordania tidak bisa mengekspos kelemahan mereka saat transisi, sementara kiper Luca Zidane akan mengandalkan perlindungan yang jauh lebih baik untuk memperkuat kendalinya di kotak penalti.

Dilema utama dalam pemilihan pemain bagi Petković terletak pada penyesuaian lini tengahnya dan memicu kreativitas di lini tengah secara instan. Trio gelandang yang terdiri dariNabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, dan pemain muda Ibrahim Maza akan ditugaskan untuk mempercepat ritme penguasaan bola. Di lini depan, barisan penyerang siap untuk bertarung secara intensif; Amine Gouiri akan mengendalikan jalur tengah, didukung penuh oleh Farès Chaïbi di sayap kiri dan kecepatan yang sangat langsung dari Anis Hadj Moussa dari Feyenoord di sayap kanan, memberikan percikan penting di sepertiga akhir lapangan yang dibutuhkan untuk menghukum Jordan saat serangan balik.

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Pertandingan Kunci Jordan vs Aljazair

Ali Olwan vs Aïssa Mandi

Setelah mencetak gol bersejarah pertama Yordania di Piala Dunia FIFA dengan penyelesaian akhir yang brilian dan tenang pada Matchday 1, Ali Olwan tetap menjadi titik fokus yang penuh energi dan percaya diri di lini depan asuhan Jamal Sellami. Olwan beroperasi dengan sempurna melalui tengah untuk memimpin serangan Nashama melawan Austria. Untuk menembus formasi pertahanan Aljazair yang berpengalaman secara teknis, peran Olwan akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan kecepatan vertikalnya yang eksplosif dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik penjaga dari posisinya, dan membuka jalur-jalur vital di sepertiga akhir lapangan agar ancaman dari sayap seperti Mousa Al-Tamari dapat dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Aïssa Mandi, jangkar pertahanan tak terbantahkan di lini belakang asuhan Vladimir Petković. Mandi memimpin blok tengah selama pertandingan pembuka melawan Argentina. Meskipun struktur pertahanan Aljazair bertahan dengan sangat kokoh selama satu jam pertama di Kansas City, mereka akhirnya dikalahkan di akhir babak kedua oleh tekanan fisik langsung kelas dunia. Mandi harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah, memastikan ia menggunakan posisi elitnya untuk menetralkan pergerakan tajam Olwan ke tengah dan mencegah Yordania mendapatkan momentum transisi sejak dini.

Ibrahim Maza vs Noor Al-Rawabdeh

Sebagai pemain muda yang kreatif dalam trio gelandang Aljazair, Ibrahim Maza ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola dan membuka celah pertahanan lawan bagi Les Fennecs. Maza beroperasi di jantung lini tengah saat melawan Argentina, berusaha melewati tekanan berat dan memicu kreativitas di lini tengah. Melawan Yordania, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan memberi umpan kepada sayap Farès Chaïbi dan Anis Hadj Moussa yang melakukan pergerakan eksplosif ke sisi lapangan. Jika Maza diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi barisan belakang, visinya akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Yordania.

Yang berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu adalah gelandang andalan Yordania, Noor Al-Rawabdeh. Al-Rawabdeh membuktikan nilai taktis dan kreatifnya yang luar biasa pada Matchday 1 dengan memberikan umpan terukur yang menghasilkan gol penyama kedudukan Olwan melawan Austria. Namun, kontribusinya dalam bertahan saat tidak menguasai bola akan diuji secara maksimal di San Francisco Bay Area Stadium. Al-Rawabdeh harus secara agresif mengatur posisinya untuk mempersempit ruang di tengah lapangan, mengganggu inisiatif pembangunan serangan dari lini belakang yang dilakukan Maza, dan melindungi tiga beknya guna memastikan tim raksasa Afrika Utara tersebut tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Yordania bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup J saat ini?

Setelah putaran pertama pertandingan, Grup J telah menunjukkan pemisahan yang jelas dan langsung. Juara bertahan Argentina memimpin klasemen dengan tiga poin dan selisih gol +3 setelah penampilan klinis yang menghancurkan Aljazair 3-0. Austria mengikuti di posisi kedua dengan tiga poin dan selisih gol +2 setelah berhasil mengatasi penampilan berani tim debutan untuk mengalahkan Yordania 3-1.

Hal ini membuat Yordania dan Aljazair tertahan di dasar klasemen dengan nol poin. Pertandingan Matchday 2 di San Francisco Bay Area Stadium ini menjadi titik balik matematis mutlak bagi kedua negara saat mereka berjuang menyelamatkan peluang kualifikasi menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Yordania menang

Kemenangan bersejarah bagi tim asuhan Jamal Sellami akan mengantarkan Nashama meraih tiga poin, sekaligus langsung membuka persaingan untuk dua posisi teratas secara lebar. Tergantung pada hasil pertandingan Argentina vs Austria yang berlangsung bersamaan di Dallas, kemenangan ini akan mengembalikan Yordania ke posisi kualifikasi yang strategis, tertinggal dari pemuncak klasemen hanya berdasarkan selisih gol. Yang terpenting, hal ini akan memberi mereka modal psikologis yang tak ternilai menjelang pertandingan terakhir yang sangat menentukan melawan Argentina, sekaligus membekukan Aljazair di nol poin dan mendorong Les Fennecs ke ambang eliminasi matematis dari dua besar yang lolos otomatis.

Jika Aljazair menang

Jika pasukan Vladimir Petković berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan sepenuhnya menghidupkan kembali ambisi mereka untuk kembali ke panggung dunia dan menempatkan raksasa Afrika Utara ini kembali dalam persaingan untuk lolos ke babak 32 besar. Dengan mengumpulkan tiga poin, Aljazair akan mampu mengejar tim yang kalah dalam pertandingan di Dallas, sehingga memberi mereka kendali penuh atas nasib mereka menjelang pertandingan penentu di babak terakhir melawan Austria. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Yordania terjebak di nol poin setelah dua pertandingan, memaksa debutan turnamen ini ke dalam pertarungan terakhir yang brutal dan harus dimenangkan melawan juara dunia Argentina, di mana bahkan hasil sempurna pun mungkin memerlukan sistem tiebreaker wild card peringkat ketiga yang rumit untuk lolos.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang lainnya di Santa Clara akan menjadi bencana bagi kedua tim, membuat Yordania dan Aljazair tetap terikat dengan masing-masing satu poin dan secara serius merusak harapan realistis mereka untuk lolos ke babak gugur. Meskipun hasil imbang secara teknis mencegah eliminasi matematis langsung sebelum Matchday 3, hal itu mempersempit margin aman kualifikasi mereka menjadi sangat tipis. Dalam situasi ini, baik Yordania maupun Aljazair akan memasuki pertandingan terakhir grup masing-masing dengan kesadaran bahwa meraih poin maksimal adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sementara pada saat yang sama mereka harus bergantung pada hasil pertandingan lain yang menguntungkan hanya untuk memiliki peluang dasar lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Berita tim & susunan pemain

Tim Yordania dilatih oleh Jamal Sellami. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan hingga saat ini. Berita terbaru mengenai tim akan ditambahkan menjelang kick-off.

Aljazair dilatih oleh Vladimir Petkovic. Sama seperti Yordania, saat ini belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing, dan susunan pemain inti yang diproyeksikan juga belum dikonfirmasi. Pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Yordania memasuki pertandingan ini tanpa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Kolombia pada 7 Juni 2026, dan mereka juga dikalahkan 4-1 oleh Swiss pada akhir Mei. Sebelumnya, hasil imbang melawan Nigeria dan Kosta Rika pada bulan Maret memberikan sedikit harapan, meskipun Yordania kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan tersebut sementara mencetak tujuh gol.

Performa terkini Aljazair menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Tim asuhan Petkovic telah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Bolivia pada 11 Juni 2026, dan mereka juga mengalahkan Belanda 1-0 pada awal Juni. Kemenangan 7-0 atas Guatemala pada bulan Maret menegaskan kemampuan menyerang mereka. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan pertandingan tersebut terjadi saat melawan Nigeria di Piala Afrika pada bulan Januari. Aljazair mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

JOR Last 1 matches ALG 0 Menang 1 Seri 0 Menang Algeria 1 - 1 Jordan 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Rekor head-to-head antara kedua tim ini terbatas. Satu-satunya pertemuan yang tercatat dalam data yang tersedia berakhir dengan skor 1-1, yaitu pertandingan persahabatan yang dimainkan pada 30 Mei 2004, dengan Aljazair menjamu Yordania. Pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia hari Selasa ini merupakan pertemuan kompetitif pertama mereka.

Klasemen

Di Grup J, Aljazair saat ini berada di peringkat pertama dan Yordania di peringkat keempat menjelang putaran kedua pertandingan ini.